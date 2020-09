Lutte contre la pandémie – Les recharges gratuites de gel hydroalcoolique reprennent Terre des hommes Suisse réitère son action du mois de juin. Des stands seront dressés en ville de Genève tous les samedis de septembre et d’octobre, de 9 h à 14 h. Xavier Lafargue

Chaque samedi des mois de septembre et d’octobre, Terre des hommes Suisse procédera à des recharges gratuites de gel hydroalcoolique. Keystone

Les flacons de solution hydroalcoolique sont trop chers à votre goût? Qu’à cela ne tienne. Chaque samedi des mois de septembre et d’octobre, Terre des hommes Suisse, en collaboration avec le professeur Didier Pittet et la task force des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), procédera à des recharges gratuites du précieux liquide, indispensable en ces temps de pandémie. «Notre première action de solidarité avait très bien fonctionné au mois de juin, là, nous voulons monter en puissance», indique Christophe Roduit, secrétaire général de Terre des hommes Suisse.

Stands au centre-ville

En juin, 4050 flacons de 100 ml et 225 litres de recharge avaient été distribués. «Nous estimons avoir touché plus de 5500 personnes», confie Christophe Roduit. Mais cette fois-ci, l’opération s’inscrit dans la durée. «Nous espérons pouvoir écouler environ 1300 litres de solution et ainsi toucher plus de 10’000 personnes.»

La nouvelle action de Terre des hommes commencera dès ce samedi 5 septembre. De 9 h à 14 h, des bénévoles de l’association vous accueilleront sur trois stands dressés au centre-ville: place du Molard, plaine de Plainpalais (lors du traditionnel marché aux puces) et rue piétonne du Mont-Blanc (sortie Metro Shopping de la gare Cornavin). Ces emplacements n’ont pas été choisis au hasard, «ce sont des endroits très passants et c’est là que nous tenons habituellement nos stands lors de la vente de mouchoirs», détaille Christophe Roduit.

Gare aux contenants

Concrètement, si vous souhaitez profiter de cette offre, ne vous rendez pas sur les stands les mains vides ou avec une bouteille quelconque. «Il s’agit d’une offre de recharge de contenants, précise bien le secrétaire général. Seuls les contenants de 500 ml au maximum, vides, bien nettoyés, secs et ayant déjà contenu de la solution hydroalcoolique pourront être remplis sur place.»

Comme l’objectif est de venir en aide au plus grand nombre, Christophe Roduit précise que l’idéal est de privilégier les petits contenants de 100 ml. Quant au gel qui sera distribué, il provient d’entreprises genevoises et a été dûment contrôlé par les HUG.