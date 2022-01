Plats infernaux – Les recettes diaboliques du mystérieux Monsieur Darko Un petit bouquin plein de mauvaises pensées culinaires et autres méchantes divagations gourmandes. À dévorer dare-dare. Jérôme Estebe

Râbles à la moutarde, rillettes légères à la poire, par l’artiste genevois Cyril Vandenbeusch . Rien à voir avec le livre. Mais un peu quand même. CYRIL VANDENBEUSCH

Avec quelques vagues pandémiques de retard, on se décide à parler de ce petit livre paru en catimini à la fin de l’automne. C'eût été bien bête de ne pas en faire l’écho tant il est drôle et intempestif. «Faust Food – 66, 6 recettes infernales» est signé Domingo Darko. On flaire le pseudo. Et c’en est un.

Qui qu’il soit, ce Darko a la plume allègre et l’appétit salace. Ses recettes diaboliques et autres inconvenances gastronomiques se dévorent comme une brochette de haïkus pimentés. N’espérez pas toutefois achever le livre avec 1000 plats à refaire chez vous. Le gaillard s’amuse, digresse, divague, plus qu’il ne cuisine studieusement.