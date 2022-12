À vos casseroles! – Les recettes des chefs pour économiser l’énergie Comment mijoter de bons petits plats cet hiver sans trop d’électricité, voire sans électricité du tout? Les bons plans des cuisinières et cuisiniers. Caroline Zuercher

Caquelon à fondue, cheminée, barbecue, sel… Des astuces permettent d’éviter de passer par les plaques. D’autres astuces sont utiles pour limiter le temps de cuisson. CHRIS BLASER

Le Conseil fédéral a lancé sa campagne et les visuels le rappellent sur tous les murs du pays: cet hiver, il faut économiser l’énergie. Bien sûr, la recommandation vaut aussi pour la cuisine; plus question de mitonner des ragoûts pendant plus de trois heures.