Brésil – Les réactions internationales au saccage des lieux de pouvoir Plusieurs centaines de partisans du président sortant ont envahi ce dimanche le Congrès ainsi que le Palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia. Les dirigeants du monde entier condamnent ces actions.

Les bolsonaristes qui ont envahi le Congrès refusent d’accepter l’élection du président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva. AFP

Des centaines de partisans de l’ex-président brésilien d’extrême droite Jair Bolsonaro ont envahi dimanche le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia, une semaine après l’investiture du président de gauche Lula dont ils refusent l’élection.

Voici les principales réactions, au Brésil et à l’étranger.

Brésil

«Nous allons tous les retrouver et ils seront tous punis», a déclaré au sujet des responsables des saccages le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, depuis Araraquara, dans l’État de Sao Paulo (sud-est).

«Ce qu’ont fait ces vandales, ces fascistes fanatiques (…) est sans précédent dans l’histoire de notre pays. Ceux qui ont financé (ces manifestations) vont payer pour ces actes irresponsables et antidémocratiques», a insisté le chef de l’État.

«Cette tentative absurde d’imposer une volonté par la force ne va pas prévaloir. Le gouvernement du District fédéral (de Brasilia) va envoyer des renforts et les forces dont nous disposons sont en train d’agir», a assuré sur Twitter Flavio Dino, ministre de la Justice et de la Sécurité publique.

États-Unis

Le président américain Joe Biden a jugé «scandaleuses» les violences des manifestants bolsonaristes, dans une réaction directe lors d’un déplacement au Texas, avant une visite au Mexique.

Auparavant la Maison-Blanche avait déclaré que les États-Unis condamnaient «toute tentative d’ébranler la démocratie au Brésil». Le président Biden «suit la situation de près et notre soutien aux institutions démocratiques du Brésil est inébranlable», a ajouté dans un tweet Jake Sullivan, conseiller de la Maison-Blanche.

Mexique

Le président du Mexique Andres Manuel Lepez Obrador a exprimé son soutien à Lula. «Répréhensible et antidémocratique, la tentative de coup d’État des conservateurs au Brésil», a écrit le président mexicain sur Twitter. «Lula n’est pas seul, il a le soutien des forces progressistes de son pays, du Mexique, du continent américain et du monde», a-t-il ajouté.

Argentine

Le président argentin Alberto Fernandez a insisté, lui aussi sur Twitter, sur «son soutien inconditionnel et celui du peuple argentin à @LulaOficial face à cette tentative de coup d’État».

Chili

«Le gouvernement brésilien a tout notre soutien face à cette attaque lâche et vile contre la démocratie», a commenté sur Twitter le président chilien Gabriel Boric, dont le gouvernement a demandé la convocation d’une session extraordinaire du Conseil permanent de l’Organisation des États américains (OEA).

Union européenne

Le président du Conseil européen Charles Michel a exprimé sur Twitter sa «condamnation absolue» de cet assaut et son «soutien total au président Lula da Silva, démocratiquement élu par des millions de Brésiliens à l’issue d’élections équitables et libres». Même soutien exprimé par le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, qui s’est dit «consterné» par les actes d’«extrémistes violents». «La démocratie brésilienne l’emportera sur la violence et l’extrémisme», a-t-il tweeté.

La présidente du Parlement européen Roberta Metsola s’est dite «profondément préocupée». «La démocratie doit toujours être respectée», a-t-elle tweeté en portugais, ajoutant que le Parlement européen était «aux côtés» de Lula «et de toutes les institutions légitimes et démocratiquement élues».

France

«La volonté du peuple brésilien et les institutions démocratiques doivent être respectées! Le président Lula peut compter sur le soutien indéfectible de la France», a tweeté le président français Emmanuel Macron, en français et en portugais.

«Ces attaques constituent une mise en cause inacceptable du résultat d’une élection démocratique, remportée sans ambiguïté le 30 octobre dernier par M. Luiz Inácio Lula da Silva», selon le Quai d’Orsay. L’ex-candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon (extrême gauche) a accusé sur Twitter «l’extrême droite» brésilienne de «tenter un putsch en mode Trump contre le nouveau président de gauche Lula».

