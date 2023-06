Samedi à la Fête de la musique – Les rappeurs genevois des années 90 sortent du «Sarcophage» Réunis par le charismatique Mans1, une vingtaine de musiciens de l’arc lémanique montent sur scène ce week-end. À écouter sur disque également. Fabrice Gottraux

Les rappeurs genevois Hérakles, au premier plan, et Mans1, initiateur de l’anthologie «Le sarcophage», ici en 2012 pour les 10 ans de Pré en bulle aux Grottes. MAURANE DI MATTEO

Il y a trente ans, tout paraissait plus simple. Vieux d’à peine une décennie, le hip-hop romand constituait une grande famille. De Genève à Lausanne, jusqu’à Bienne, où la Coupole programmait les meilleurs concerts, rappeurs, graffeurs et danseurs traversaient les villes en «habits trop larges», larguant des bombes sur les murs blafards, colorant l’arc lémanique d’une culture métissée, héritée des Afro-Américains.

Cette histoire, le Genevois Mans1 l’a vécue à plein temps. Et continue de la vivre. Sacré jadis champion de freestyle, ce virtuose de l’improvisation vocale, également illustrateur accompli, avait par ailleurs signé un livre érudit sur les graffeurs de la région, publié en 2011. En 2023, enfin, le désormais quadragénaire commet son dernier acte. Cette fois, il s’agit d’une anthologie consacrée à cette même scène helvétique des années 90. «Le sarcophage», c’est le titre, s’écoute sur disque. Comme il s’écoute en live, à la Fête de la musique samedi 24 juin dès 23 h, à Saint-Antoine.

Mans1, Manuel Chopard pour l’état civil, réunira pour l’occasion une vingtaine d’artistes, as du micro et DJ aussi. En particulier, on retrouvera Constantin Sylla, alias DJ SKD (qui se prononce «saccadé» ou alors «scud», comme les disques). Lui aussi est d’époque. Fameux «scratcheur» du cru, le musicien opère sur une platine vinyle MK2, comme avant.

«J’avais gardé sur des disquettes vingt ans de beats, relate Mans1, des interludes que j’envoyais parfois à d’autres musiciens au bout du monde.» Autant d’embryons qui nourrissent aujourd’hui chaque titre de l’anthologie. Aux rappeurs invités, ensuite, de poser leurs mots, tous enregistrés durant le Covid.

Les blazes restent connus, d’autres reviennent en mémoire. Voilà Rox, Dynamike, Rootwords, Benny Bastos, Kaymo One, Jonas, Carlos Leal encore, liste non exhaustive des voix présentes sur le disque. Si la plupart rejoindront la scène samedi à Saint-Antoine, d’autres encore participeront à la fête, Jaaq, OG BraX, Dr Koul, Imagine notamment. Pareille réunion constitue une première en Suisse, insiste Mans1, qui complétera son anthologie avec deux autres chapitres, à suivre prochainement.

