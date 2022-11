Infertilité en Suisse – Les raisons de la fragile fertilité des humains En Suisse, l’infertilité touche 10 à 15% de la population. En cause, de nombreux facteurs tels l’environnement, la baisse de qualité du sperme, les perturbateurs endocriniens, la génétique ou encore l’âge. Clément Etter

Un couple fertile en bonne santé n’a que 25% de chances de concevoir un enfant dans le mois. GETTY IMAGES

L’OMS définit l’infertilité comme l’impossibilité de concevoir un enfant spontanément après 12 mois de rapports sexuels non protégés et fréquents. En Suisse, cette maladie touche 10 à 15% de la population. D’un côté, de nombreuses études montrent une péjoration de la qualité et de la quantité du sperme. D’autre part, on constate une augmentation du recours à la procréation médicalement assistée ou PMA, comme la fécondation in vitro (FIV), qui s’est stabilisée depuis 2010 pour atteindre environ 6000 procédures par an. Peut-on pour autant dire que la fertilité est en baisse? Éléments de réponse de deux spécialistes.