Liberté de la presse – Les radios polonaises priées de jouer la partition du gouvernement Après avoir mis au pas les médias publics, le parti national conservateur au pouvoir veut «repoloniser» les médias privés. Corentin Léotard, correspondant en Europe centrale

Le 10 février, comme des dizaines de médias polonais ont mis leurs programmes en sourdine pendant toute la journée et des manifestations ont eu lieu. KEYSTONE

Si le projet de loi est approuvé par la Diète, TOK FM, Radio ZET et toutes les radios du pays seront tenues de diffuser pour moitié de la musique polonaise, contre un tiers actuellement. Il s’agit de soutenir la création musicale locale, comme cela se fait dans de nombreux pays en Europe, avance le gouvernement, mais les radios ne l’entendent pas de cette oreille. Plus de 200 stations, soit plus des deux tiers des radiodiffuseurs du pays, ont protesté dans une lettre ouverte adressée au ministre polonais de la Culture et au premier ministre. Elles craignent que ces quotas drastiques ne fassent fuir leurs jeunes auditeurs vers le streaming. «Cela entraînera une baisse de l’intérêt des annonceurs pour la radio et une baisse des revenus publicitaires», anticipent-elles.