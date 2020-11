«Une photo que l’on pourrait publier sur Instagram» Afficher plus

Quelle était la nature exacte des données que le Ministère public de la Confédération a fait effacer des ordinateurs et téléphones de la plaignante? L’ordonnance de condamnation parle d’une correspondance et de photos de la personne lésée. L’avocat d’Alain Berset, Patrick Eisenhut, affirme dimanche qu’il s’agit uniquement «d’une seule photo qui montre le visage et uniquement le visage de Monsieur Berset.» Il ajoute: «On pourrait la publier sans problème sur Instagram.»

La destruction de ces données, que la personne condamnée a acceptée en juin dernier, doit éviter que des délits similaires à la tentative de chantage se répètent, selon le Ministère public de la Confédération. Le professeur de droit Marcel Niggli estime que c’est «généralement autorisé»: «Tous les objets utilisés dans le cadre d’un délit peuvent être confisqués et détruits. Ils peuvent aussi être supprimés.» Le Ministère public de la Confédération souligne que ces données n’ont pas été totalement effacées, mais qu’elles restent disponibles dans ses dossiers. De la même manière, Marcel Niggli estime «autorisé» et «raisonnable» les caviardages de ce qui, selon le MPC, consistait en «de fausses accusations qui ont été retirées». Thomas Knellwolf