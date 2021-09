Fléau tabou – Les quatre trous noirs de la démence en Suisse Les associations de lutte contre la maladie d’Alzheimer et la démence lancent un cri d’alarme face à la hausse des cas. Une famille sur trois est concernée. Arthur Grosjean , Berne

Pertes de mémoire à répétition, confusion mentale, dépression sont quelques-uns des symptômes qui peuvent mener à la démence. Getty Images/iStockphoto

«Je ne me rappelle plus son nom. Je commence à avoir l’alzheimer.» Voilà le genre de blague qu’il nous arrive de sortir quand on oublie quelque chose. Pourtant, la démence, dont l’alzheimer est la forme la plus connue, n’a rien de drôle au quotidien pour les familles concernées. Et elle progresse rapidement en Suisse avec le vieillissement de la population. Près de 150’000 personnes sont touchées.

Mardi, trois associations engagées dans la lutte contre cette maladie dégénérative ont tiré pour la première fois la sonnette d’alarme. Elles considèrent que la Suisse n’a toujours pas pris vraiment conscience de ce fléau grandissant, qui provoque la souffrance des familles et occasionnent des coûts énormes.