Finances  – Les quatre questions du plan d’investissement genevois

Lexique Afficher plus

Dette: cumul des emprunts négociés au cours du temps, dont les montants varient, comme la durée des remboursements ou les taux d’intérêt négociés. En 2020, la dette genevoise se montait à 12,8 milliards de francs et coûtait 149 millions pour l’année en question.Budget de fonctionnement: loi annuelle proposée par le Conseil d’État et votée par le Grand Conseil. Elle autorise le gouvernement à engager les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Le budget comprend des charges (9,45 milliards en 2022) et des revenus estimés (9,03 milliards).Budget d’investissement: loi annuelle proposée par le Conseil d’État et votée par le Grand Conseil. Ce budget enregistre les dépenses prévues en contrepartie de la constitution ou de l’achat d’un actif (immeubles, terrains, matériel, etc.). Il prévoit 715 millions de dépenses en 2022. Les investissements visent à augmenter, à long terme, la richesse publique. Plan décennal des investissements (PDI): document indicatif dressé par le Conseil d’État présentant un agenda sur dix ans des investissements à venir du Canton et leur montant. Le PDI 2022-2031 prévoit des dépenses de 11,1 milliards.