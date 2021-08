Rentrée romande – Les quatre mesures sanitaires qui planent sur les écoles Entre tests répétés, masque obligatoire et même vaccination à la pause, comment mieux protéger élèves et enseignants? Les Cantons partent en ordre dispersé. Gabriel Sassoon , Mateus Carvalho

La rentrée des classes commence la semaine prochaine dans plusieurs cantons romands. À quoi ressembleront les plans de protection? KEYSTONE

La rentrée scolaire, c’est déjà la semaine prochaine dans plusieurs cantons romands. Comment protéger élèves et enseignants contre le Covid? La question se trouve au cœur des préoccupations. Elle est d’autant plus sensible que le variant Delta continue sa progression. Comme souvent, c’est une mosaïque de solutions qui se dessine. Tour d’horizon.

Les tests de masse

Dès cette rentrée, les élèves jurassiens et bernois seront soumis au test salivaire. KEYSTONE/Alexandra Wey

Dépister les élèves de manière systématique: la mesure peine à convaincre, malgré les appels insistants de la Confédération en ce sens. En Suisse romande, seulement une poignée de Cantons ont décidé pour l’heure de se lancer. Le Valais l’a annoncé mardi, des tests salivaires répétés seront mis en place la semaine prochaine pour le secondaire I et pour les classes de première année du secondaire II, où la majorité des élèves ont moins de 16 ans et sont donc peu vaccinés, selon le Canton.