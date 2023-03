Skieur emporté – Les quatre leçons de l’avalanche monstrueuse de Nendaz Les images de l’avalanche qui a fait un mort mercredi en Valais sont riches d’enseignements sur la dangerosité actuelle. Décryptage. Julien Wicky

L’avalanche déclenchée par des skieurs mercredi est impressionnante par sa taille, mais donne aussi de nombreuses explications. Photo: Police cantonale valaisanne/Infog: Isabelle Caudullo

On aurait pu s’attendre à un bilan bien plus lourd. Mercredi, sur le coup de midi, la police cantonale valaisanne alerte les médias par SMS: «12 h 00 – Nendaz, Avalanche d’envergure – potentiel(s) skieur(s) emporté(s) – 7 hélicos engagés – intervention en cours». Plus tard dans la journée, on apprend qu’il n’aura pas fallu sept, mais huit hélicoptères. Et qu’un skieur russe de 58 ans a été retrouvé sans vie sous la masse neigeuse.