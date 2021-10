Ge/Servette veut s’en sortir – Les quatre Aigles qui doivent en faire plus Il y a des blessés aux Vernets. Mais il y a aussi plusieurs joueurs qui n’ont pas su hausser leur niveau de jeu dans l’adversité. Grégoire Surdez

L’aigle Sherkan est le seul genevois qui n’a rien à se reprocher cette saison. ERIC LAFARGUE

On ne veut pas le savoir. On veut le voir! «C’est la phrase d’un humoriste québécois qui colle assez bien à notre état d’esprit», lance Pat Emond. L’heure n’est pas à la rigolade aux Vernets, certes, mais il n’en demeure pas moins que la maxime du comique inspire davantage que du Shakespeare. Pour que la saison des Aigles ne tourne pas à la tragédie, l’heure n’est plus aux longs discours. Le coach de Ge/Servette attend plus d’action et moins de diction. Et surtout, que l’on arrête de parler des absents.

Sans vouloir pointer qui que ce soit du doigt, il se contente de souligner que «des joueurs présents, il y a ceux qui font le job et ceux qui le font un peu moins». Si le hockey reste un sport d’équipe par excellence, («on défend à six et on attaque à cinq», rappelle toujours Noah Rod, lui aussi soucieux de ne pas ostraciser l’un ou l’autre de ses coéquipiers), il n’en demeure pas moins que certaines individualités n’évoluent pas au niveau attendu ou espéré. Zoom sur quatre Aigles qui battent plus ou moins de l’aile et doivent en faire plus.

Gauthier Descloux

Gauthier Descloux n’est plus ce mur infranchissable. KEYSTONE

C’est sans doute un peu sévère pour le gardien No 1 de Ge/Servette. «Il est toujours le premier à s’en vouloir, nous dit Sébastien Beaulieu, son entraîneur particulier. Même après une rencontre comme celle de Zoug, il estime qu’il n’a pas assez aidé l’équipe. Je peux pourtant confirmer que ce soir-là tous les buts qu’il encaisse ne sont pas pour lui. Il faut voir à chaque fois la qualité du tir.»

Il est juste aussi de préciser que Gauthier Descloux n’a pas commis de bourde majeure ni encaissé de «soft goal». Il est seulement un peu plus ordinaire en ce début de saison. Ajoutez à cela une défaillance collective du système défensif, et cela explique qu’il rende une fiche d’arrêt de moins de 90%, lui qui culminait à près de 94% la saison dernière.

Si Ge/Servette resserre les boulons, nul doute que le No 34 retrouvera cette vivacité et ce sens de l’anticipation qui faisaient de lui l’an passé l’un des tout meilleurs gardiens du pays.

Deniss Smirnovs

Deniss Smirnovs est en manque cruel de confiance. KEYSTONE

Cet été, on nous avait vendu un nouveau Deniss Smirnovs. Sa préparation estivale, exemplaire, l’avait même propulsé au tournoi qualificatif de son pays d’origine, la Lettonie. Pour sa troisième saison, le staff et le directeur technique attendaient donc que le centre à licence suisse franchisse enfin ce deuxième palier dans l’élite.

Double champion de Suisse chez les juniors, Deniss Smirnovs avait réussi de très beaux débuts en National League lors de la saison 2019-2020. Son sens du jeu, son enthousiasme et son insouciance compensaient alors largement ses lacunes sur le plan du patinage et du jeu physique.

Des manques qui sont apparus la saison dernière, où l’attaquant n’a cessé de dégringoler dans la hiérarchie, se retrouvant plusieurs fois en tribune. Pour sa 3e saison, le jeune Letton ne saute pas sur l’occasion qui lui a été donnée de rebondir. C’est surtout dans la tête que ça coince. Inoffensif (un but en douze matches), il a au moins le mérite de travailler défensivement. Cela reste insuffisant.

Joël Vermin

Utilisé à contre-emploi, Joël Vermin n’en fait pas assez. KEYSTONE

Mais que fait-il dans cette galère? Depuis une bonne demi-douzaine de matches, l’international suisse évolue au centre d’une troisième ligne à vocation purement défensive. «On leur demande avant tout d’effectuer un gros forechecking, précise Pat Emond. J’essaie d’équilibrer mes lignes en fonction des circonstances.»

Joël Vermin pourrait être promu dans le top 6 de Pat Emond, pour donner plus de talent aux deux premiers trios d’attaque des Aigles. Dans ce cas de figure, les lignes 3 et 4 seraient alors bien légères en l’état actuel. Vermin a donc des circonstances atténuantes, lui qui patine avec un junior et un défenseur.

Reste que le futur joueur bernois, qui ne triche pas, nous dit-on, a tout de même le droit de ne pas être maladroit lorsque l’occasion se présente. Un joueur de son calibre, même utilisé contre nature, ne peut pas se contenter d’un bilan aussi maigre que ses cinq points en douze matches, agrémenté d’un plus/minus de -8 qui pique les yeux.

Marco Miranda

Marco Miranda erre comme une âme en peine depuis le début de la saison. KEYSTONE

Depuis qu’il a tenté et réussi une passe suicidaire lors de l’acte trois de la finale contre Zoug (le fameux but décisif de Grégory Hofmann), l’ancien Zurichois est sur sa lancée. Il erre comme une âme en peine là où on le positionne. Il a certes été blessé juste avant le début de la saison. Mais depuis son retour, il ressemble à un poulet sans tête. Il se donne de la peine et en a beaucoup.

Arrivé aux Vernets en même temps que Roger Karrer, Marco Miranda n’a pas connu la même progression que le défenseur. Avec ses qualités physiques exceptionnelles, une belle vitesse, il a pourtant de sacrés atouts à utiliser. Après une saison à 20 points (7 buts/13 assists), et une autre à 18 points (9 buts/9 assists), il n’est plus du tout dans le bon tempo qui doit lui permettre de se rendre indispensable sur les blocs 3 et 4.

Il devrait même toquer à la porte du top 6 et du jeu de puissance lorsqu’il y a autant d’absents. Las, ses lacunes tactiques semblent trop importantes en ce moment (un plus/minus de -10 en 9 matches).

Même si on ne veut pas le savoir, ça finit par se voir.

L’avant-match Afficher plus L’affiche Ge/Servette se rend à Fribourg, vendredi à 19 h 45 à la BCF Arena. L’équipe Noah Rod, Marc-Antoine Pouliot, Tanner Richard, Benjamin Antonietti, Jonathan Mercier et Giancarlo Chanton sont blessés. Malade, Marco Miranda est incertain. Le blessé le plus proche d’un retour est Noah Rod (au jour le jour). Mais pour le capitaine, rien ne sera précipité. Rocade Mathieu Vouillamoz passe de l’aile de la ligne 1 à celle de la ligne 3. Deniss Smirnovs fait le chemin inverse et reçoit une nouvelle chance de se mettre en évidence en compagnie de Daniel Winnik et Valtteri Filppula. Pat Emond «Fribourg avait lancé sa série de succès aux Vernets alors qu’ils couchaient sur quatre défaites. À nous d’essayer de faire de même. Même si tout sourit actuellement à notre adversaire.» Christian Dubé (coach des Dragons) «On sait que Genève reste une bonne équipe de hockey. Je ne serais pas étonné que ça se remette à tourner prochainement.»

Grégoire Surdez est journaliste à Sport-Center depuis 2019. Après un stage en candidat libre de 2002 à 2004 au sein de la rubrique des sports de 24 heures, il y travaille 5 ans. En 2009, il rejoint la Tribune de Genève et se spécialise dans le suivi du ski alpin, de la voile et du hockey sur glace. En 2020, il est co-auteur du livre «Suisses en Mer» (éditons Favre).

