Entrée en Suisse – Les quarantaines sautent, les stations respirent Le variant Omicron étant déjà en Suisse, le pays abolit les quarantaines mais impose les tests pour tous. Julien Wicky

Christophe Darbellay, conseiller d'Etat valaisan. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Les quarantaines pour les personnes en provenance d’autres pays ont fait long feu. Une semaine après les avoir introduites, le Conseil fédéral rétropédale et supprime ce régime destiné à lutter contre l’arrivée du variant Omicron. «Ce variant est déjà présent et des cas de transmission communautaire sont avérés, il ne fait donc plus sens de maintenir des quarantaines.»

En revanche l’entrée en Suisse se durcit: un test PCR est désormais exigé pour toutes les personnes entrant dans le pays, y compris vaccinés et guéris, et doit être confirmé par un second prélèvement réalisé entre quatre et sept jours après l’entrée en Suisse. Pour les stations de ski, qui ont fait un gros lobbying ces derniers jours, c’est une victoire.