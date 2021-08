Nouvelle vague musicale – Les punks du monde arabe sont parmi nous Électronique, dansante, totalement innovante, la scène arabique essaime jusqu’à Genève avec Fairuz For Lunch, en concert jeudi à la Maison Baron. Fabrice Gottraux

Fairuz For Lunch, trio de «psycho dabké» formé à Genève, lors de sa résidence dans le centre culturel de l’Usine en mai 2021. À la batterie, Gabriel Valtchev. Aux synthétiseurs, Gregory Dargent et Wassim Halal. Fanny Laumonier

C’était au printemps dernier, dans la salle de concert au rez-de-chaussée de l’Usine. Aux musiciens en chômage forcé s’offrait alors la possibilité de participer à des résidences d’artistes. Quelques jours grappillés dans un calendrier encore choqué, l’occasion de travailler sur scène, sans public, de nouvelles œuvres.

Ainsi a vu le jour Fairuz for Lunch. Fairuz, «la turquoise», en référence à la diva libanaise, la légende du chansonnier arabe, 87 ans en novembre prochain. Que voici invoquée «pour le goûter» par une bande de punks transarabiques. Ceux-là mêmes que l’on retrouvera jeudi 5 août dans le jardin de la Maison Baron, en lisière de Carouge, avec des spectateurs cette fois. En guise de clou de la soirée, l’Égyptien Yunis, une vedette dans le domaine des musiques arabes contemporaines, largement nourries d’électronique.

Fairuz avec du riz

En vrai, bien sûr, la célèbre chanteuse n’est jamais venue. Ce n’était pas l’intention. En vrai, cependant, ce qu’on a déjà entendu de Fairuz for Lunch vaut son pesant d’émotions. Dans les faits, c’est un trio: Wassim Halal le Franco-Libanais, Gabriel Valtchev le Franco-Bulgare, et Gregory Dargent, Français qu’on oserait dire pure souche, mais, précisent les intéressés, «élevé dans une caserne en Allemagne». Une information capitale? Ça dit l’humour de ce trio se fichant des frontières comme il se fiche de rentrer dans une quelconque chapelle musicale.

«On n’est ambassadeurs de rien», répondent les fieffés bourlingueurs, s’amusant à chercher des formules volontairement creuses. Quoique… Derrière la furia de leur musique, dans le feu des synthétiseurs cadrés sur une batterie trépidante, on ne le voit pas nécessairement, mais il y a une sacrée dose d’humour aussi. Fairuz for Lunch, en arabe de Beyrouth, cela veut dire aussi qu’on se demande s’il y aura oui ou non du riz en guise de manger.

Mis à part le trait d’esprit, pour que le trio se rencontre à Genève, il a fallu qu’un autre bonhomme s’entête. Mabrouk Hosni Ibn Aleya, c’est son nom, a lancé il y a deux ans l’association Bisque. Avec Sophie Betka, partie ailleurs depuis. Mabrouk baigne dans l’alternatif, suit avec avidité l’avant-garde des caves à rock. Sophie a bouffé du clubbing, des raves sauvages.

Voilà pour l’ambiance de travail, motivée par une curiosité insatiable, également cette envie incompressible de placer Genève sur la carte du renouveau des musiques arabes, là où Berlin comme Paris font déjà office de refuges lorsque les artistes du Sud migrent vers le Nord.

Gazouz, les soirées pétillantes

Cette fois encore, ça s’est passé entre les murs de l’Usine. L’objectif de l’association Bisque: ramener au bout du lac cette scène méditerranéenne en plein essor, issue du Proche-Orient et du Maghreb, de Turquie, du Liban, d’Israël, de Palestine, d’Égypte, jusqu’en Tunisie, et plus à l’ouest encore.

Beaucoup d’hommes, également quelques femmes, qui tous restent underground. Et puisqu’ils viennent en Suisse, alors Bisque met en branle une logistique typique des scènes indépendantes: faire se rencontrer les musiciens d’horizons divers pour aboutir à de nouveaux projets. C’est toujours l’occasion de mettre sur pied une soirée survoltée, une «gazouz» dans le langage de Bisque. «Comme les boissons gazeuses à Tunis», précise Mabrouk, qui vient précisément de là.

Parmi les musiciens que Mabrouk et sa clique repèrent d’abord sur internet, notez les pionniers égyptiens Islam Chipsy, les Tunisiens Arabstazy, Levni le beatmaker turc, Missy Ness la DJ, Tropikal Camel, Wael Alkak, Hello Psychaleppo, Phil Battiekh, de Bâle. Des rappeurs également, El Rass du Liban, Jundi Majhul de Syrie. Enfin, Muqata’a, fameux producteur palestinien, une icône s’il en est. Comme Molotof, producteur lui aussi mais d’Égypte, un «faiseur de roi» dans cette galaxie néanmoins très anarchiste.

«Notre musique est un corps fait de multiples greffes, libre, malléable, modulable à l’infini.» Wassim Halal, membre du trio Fairuz For Lunch

«Tous sont issus des révolutions arabes, tous ont commencé de manière artisanale et participent à l’explosion de nouvelles sonorités», résume Mabrouk Hosni Ibn Aleya. Sont-ils «psyché», «no wave» ou techno? Oui! Piochent-ils dans ce que la musicologie nomme tradition? Peut-être. Dans le fond, il y a bien des musiques populaires, souvent marginales, tel le chaâbi égyptien, qui n’a rien à voir avec son homonyme marocain ou algérien. Même multiplicité pour la dabké, cette danse en ligne, jeu d’épaules et de pieds. Celle qui nourrit Fairuz for Lunch.

«Nous jouons la dabké sans l’avoir jamais apprise. Mais nous restons exigeants musicalement, explique Wassim Halal. On y va à l’énergie, à l’arrache, décomplexés. Notre musique est un corps fait de multiples greffes, libre, malléable, modulable à l’infini.» Parfaitement punk, conclut Mabrouk. On le suit avec plaisir.

