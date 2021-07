Santé publique – Les punaises de lit reviennent à l’attaque Les cas se multiplient et les entreprises de désinfection ne chôment pas. Conseils pour se prémunir de ces parasites avant de partir en voyage. Antoine Grosjean

Les frais de désinfection d’un appartement contaminé sont la plupart du temps à la charge du propriétaire. LUCIEN FORTUNATI

Des immeubles entiers passés au crible de fond en comble par des chiens à la truffe aguerrie. La scène s’est vue ces derniers temps, non pas lors d’opérations commando contre le trafic de stupéfiants mais pour traquer les punaises de lit.

Car ces petits parasites qui peuvent faire de gros dégâts reviennent en force à Genève. Et les chiens sont doués pour les repérer. «Cela fait sept ans que je suis dans le métier, et je n’ai jamais vu cela, confie Patrick Horner, directeur de la société Detect Dog, spécialisée dans la recherche canine des punaises de lit. Depuis deux mois, je reçois beaucoup d’appels. J’ai dû inspecter plusieurs immeubles aux Pâquis, à la Jonction ou à Plainpalais. À chaque fois, il y avait entre huit et dix appartements touchés.»