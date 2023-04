Cigarettes électroniques – Les puff bars vendues comme des petits pains aux mineurs à Genève Les autorités ont effectué des achats-tests de cigarettes électroniques: 40% ont débouché sur des ventes à un mineur, un résultat «très inquiétant». Rachad Armanios

Lors d’une campagne de contrôle, 40% d’achats-tests de puff bars, des cigarettes électroniques très prisées des jeunes, ont débouché sur une vente illégale, selon un communiqué du Département de la sécurité, de la population et de la santé, et du Département de l’économie et de l’emploi. Ces résultats sont jugés très inquiétants par les autorités cantonales.

En février, les services de l’État, en collaboration avec la Croix-Bleue romande, ont effectué des achats-tests dans 93 des points de vente à Genève: 37 se sont soldés sur une vente illégale à un mineur. Dans 35 cas, aucune vérification d’âge n’a été effectuée. Dans deux cas, les commerçants ont vendu les cigarettes jetables en toute connaissance de leur âge. Les 37 infractions donneront lieu à une sanction de minimum 1000 francs.

La nicotine, présente dans ces cigarettes jetables, a des effets délétères sur la santé, en particulier chez les jeunes et sur le développement de leur cerveau. En septembre 2022, le médecin cantonal avait envoyé un courrier de sensibilisation aux commerçants à propos des puff bars, ces mini-cigarettes électroniques colorées, préremplies et jetables, rendues attrayantes par leur goût fruité et sucré. L’interdiction de les vendre aux mineurs et les sanctions en cas d’infraction y avaient été rappelées.

Aucune disposition fédérale

«Le taux d’infraction constaté est extrêmement inquiétant pour la santé de nos adolescents. Ces résultats démontrent que les contrôles sont nécessaires, qu’ils doivent encore être intensifiés et que les sanctions doivent être appliquées de façon systématique», commente la conseillère d’État chargée de l’Économie et de l’emploi, Fabienne Fischer.

«La consommation précoce de produits assimilés au tabac accroît considérablement le risque de dépendance à l’âge adulte et peut être une porte d’entrée vers le tabagisme. La seule interdiction ne suffit pas à impacter de manière significative et durable la problématique de consommation des puff bars chez les jeunes. Elle doit être accompagnée de messages de prévention», souligne pour sa part Mauro Poggia, chargé de la Santé.

En Suisse, rappelle le communiqué, il n’existe aucune disposition légale au niveau fédéral concernant la protection de la jeunesse dans le cadre de la vente de cigarettes électroniques. Genève prévient leur usage par la protection contre le tabagisme passif, la limitation de la publicité pour le tabac et l’interdiction de la vente aux mineurs.

