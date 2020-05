La prostitution de rue et celle des salons s’est virtuellement effacée entre le 13 et le 16 mars sur Vaud et Genève. Depuis, une partie des prostituées ont disparu, s’inquiètent les associations de soutien.

Lausanne, le 16 novembre 2017. Les prostituées roumaines à Sévelin. (24heures/Odile Meylan)

VQH