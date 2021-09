La solidarité l’emporte – Les propriétaires passeront à la caisse en cas de séisme Après vingt-cinq ans d’échec, le parlement s’est enfin mis d’accord sur une solution permettant de faire face aux dégâts des tremblements de terre. Julien Wicky , Florent Quiquerez

Ueli Maurer n’en voulait pas. Le Conseil fédéral non plus. Et pourtant, sous la pression du parlement, le gouvernement devra mettre sur pied une sorte d’assurance étatique pour faire face aux dégâts des tremblements de terre. Le Conseil national vient de donner son feu vert à un projet concocté par le Conseil des États.

Une victoire pour les élus valaisans et bâlois, dont les régions sont les plus concernées par le risque sismique, et qui ont fait un intense lobbying. Mais pas seulement. Pour Jacqueline de Quattro (PLR/VD), rejeter ce projet aurait été un véritable coup de griffe au fédéralisme. «La Suisse est multiple et diverse. Si elle se porte aussi bien, c’est parce que les régions se soutiennent les unes les autres. On ne peut pas faire abstraction de cette solidarité lorsqu’on parle de catastrophes naturelles. Si un tremblement de terre important survient, les dégâts seront considérables dans la région concernée, mais auront une répercussion sur l’économie du pays tout entier.»