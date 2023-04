Palace lausannois – Les propriétaires démentent la vente du Royal Savoy Face aux rumeurs de cession de trois grands hôtels suisses, dont le cinq-étoiles de la capitale vaudoise, Katara Hospitality nie toute transaction. Philippe Maspoli

Construit en 1909, le Royal Savoy a été racheté en 2008 et a rouvert en 2015 après cinq ans de travaux . KEYSTONE

Le 11 avril, c’était «no comment». Et le 17 avril, c’est le démenti: «Katara Hospitality confirme que les spéculations actuelles sur une éventuelle vente des hôtels de The Bürgenstock Collection sont inexactes», indique le propriétaire qatarien des hôtels suisses Bürgenstock, près de Lucerne, Royal Savoy, à Lausanne, et Schweizerhof, à Berne.