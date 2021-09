Enjeux environnementaux – Les propriétaires de chats sont priés de passer à la litière végétale Les litières minérales produisent des résidus non combustibles qu’il faut ensuite stocker, rappellent les autorités. Sophie Simon

Les litières minérales en silice et en argile sont à bannir pour qui veut avoir la conscience écologique tranquille. ENRICO GASTALDELLO/azzurromatto

La révolution verte passe aussi par la litière des chats. À Genève, quelque 29’000 félidés nécessitent chacun environ 33 kilos de litière par an. Un communiqué conjoint du vétérinaire cantonal et du Service des déchets sensibilise les consommateurs: «L’élimination de ces grandes quantités de déchets, principalement d’origine minérale, ne se fait pas sans poser des problèmes aux Services industriels de Genève. Les résidus non combustibles provenant de leur incinération, 5000 tonnes de mâchefers par an, nécessitent un stockage définitif en décharge.»