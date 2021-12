Viol impuni – Les propos de la victime ne laissaient planer aucun doute La justice valaisanne a acquitté un homme accusé de viol sur son amie. Pourtant, les propos de cette dernière dans des vidéos prises par l’accusé étaient clairs: elle n’était pas consentante.

La victime n’a pas résisté physiquement par peur de son compagnon. KEYSTONE/Laurent Gillieron

La justice valaisanne a acquitté à tort un homme accusé de viol et contrainte sexuelle sur son amie. Pour le Tribunal fédéral, les propos de cette dernière, retranscrits à partir de vidéos, montrent bien qu’elle n’était pas consentante même si, par peur de son compagnon, elle n’a pas résisté physiquement.

Dans un arrêt publié lundi, le Tribunal fédéral annule ce verdict en raison d’une appréciation arbitraire des preuves. La cause est renvoyée à la justice valaisanne afin qu’elle condamne l’accusé pour contrainte sexuelle et viol, en plus des infractions déjà retenues.

Clairement pas consentante

Se fondant sur la retranscription des vidéos prises par le condamné durant ces actes, la Cour de droit pénal estime que la victime n’était clairement pas consentante. Même si elle a employé un ton calme, des paroles comme «Tu sais ce que ça s’appelle ça? C’est du viol» ou «T’es grave, t’es complètement malade, tu te rends compte que c’est du viol» étaient sans équivoque.

Lire aussi: Infractions sexuelles Une définition plus large du viol est demandée dans le code pénal Abo Débat sur le consentement À quel moment débute un viol? Un décalage tenace Dans un tel contexte, son partenaire aurait dû au moins cesser les rapports sexuels et l’interroger sur son consentement, soulignent les juges de Mon Repos. Confrontés à ces paroles, leurs collègues valaisans ne pouvaient pas considérer que cette opposition n’était pas perceptible. Un homme violent Pour le Tribunal fédéral, on ne peut pas non reprocher à la recourante de ne pas s’être débattue, de ne pas avoir crié ou pleurer face à un homme qu’elle savait violent. Alors qu’il soupçonnait une infidélité, celui-ci avait brisé la veille son ordinateur et son téléphone portable. Il l’avait aussi fait tomber dans l’escalier. Par le passé déjà, elle avait subi d’autres violences. Depuis cette dispute, il avait enfermé la recourante durant la journée dans l’appartement et s’était absenté. Devant les enquêteurs, elle avait dit s’être sentie séquestrée. D’ailleurs, elle avait tenté de s’échapper par une fenêtre à l’étage. Un voisin l’avait retrouvée suspendue et paniquée. (arrêt 6B_367/2021 du 14 décembre 2021)

