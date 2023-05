Festival de Cannes – Les pronostics sont plus incertains que jamais avant la Palme d’or Les favoris sont trop nombreux pour qu’un film se détache. Mais on verrait bien la récompense suprême repartir chez Marco Bellocchio. Pascal Gavillet

Marco Bellocchio au Festival de Cannes, le 24 mai. GETTY IMAGES

Ils sont 21 prétendants mais un seul d’entre eux aura la palme samedi soir. Et pour savoir lequel, il va falloir se tourner vers le jury, présidé par l’insaisissable Ruben Östlund, lui-même flanqué de jurés aussi imprévisibles que Julia Ducournau, Palme en 2021 pour «Titane», ou le comédien Paul Dano. Dans cette équation à 21 inconnues, quelques outsiders devraient néanmoins se détacher. Et nos pensées vont vers le vétéran Marco Bellocchio, 83 ans, en lice cette année avec «Rapito», qui ferait même une fort belle Palme d’or, d’autant plus que le cinéaste italien, qui a souvent concouru à Cannes, n’a jamais eu semblable récompense.