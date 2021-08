Une semaine de banquets – Les promoteurs des Vernets dévoilent la maquette du quartier La Quinzaine de l’urbanisme a démarré. On y parlera de quartier, et notamment de celui des Vernets, avec leurs promoteurs. Et en ripaillant. Christian Bernet

La maquette du futur quartier des Vernets est à voir au pavillon Sicli, dès aujourd’hui. Une présentation a lieu mercredi. CHRISTIAN BERNET

La maquette du futur quartier des Vernets, en grand format, avec ses promoteurs en chair et en os. C’est le point fort de la Quinzaine de l’urbanisme qui vient d’ouvrir au pavillon Sicli. Il aura lieu deux fois: ce mercredi 1er septembre et le mercredi 8, de 12 h 15 à 13 h 15. Nul doute que cette présentation va attirer du monde tant ce futur quartier est attendu par les uns, et décrié par les autres. On verra si les positions se rejoignent autour du modèle réduit.

Du monde, c’est bien ce que l’on peut souhaiter de mieux à cette manifestation qui a pour titre «faire quartier» et qui est consacrée à la qualité de vie. Ses organisateurs (le Département du territoire avant tout) disent attendre le public à bras ouverts.