Produits locaux et bios – Les produits du terroir à la fête aux Bastions La quatrième édition de Festi’Terroir, le grand marché de la vente directe et du bio, a réuni ce week-end aux Bastions de nombreux producteurs locaux, vignerons ou restaurateurs. Rachad Armanios

Le grand marché des produits locaux et bios, aux Bastions, satisfait papilles et pupilles. IRINA POPA

Entre pluie et soleil, l’allée centrale du parc des Bastions s’est parée ce week-end d’un enthousiasmant alignement de tentes blanches. Elles accueillent toutes les couleurs et saveurs du terroir genevois. Il y a de quoi satisfaire papilles et pupilles: miches de pain, miel, fromages, tournesols, eucalyptus, saucissons, vins, bières ou salades…