Budget des ménages – Les produits à bas prix prennent cher Les augmentations sont plus marquées chez les hard-discounters, ainsi que dans les gammes M-Budget et Prix Garantie. Marie Maurisse

Selon les mesures du magazine «Bon à Savoir», les prix d’un panier de produits se sont envolés de 10% chez Aldi en un an. Chez Lidl, où la photo a été prise, l’augmentation est de 8%. KEYSTONE/Gaetan Bally

Aldi est l’enseigne suisse qui a le plus augmenté ses prix depuis un an: selon «Bon à Savoir», ceux-ci y ont grimpé de près de 10% sur un panier sélectionné par le magazine. Suit Lidl avec 8%, puis Migros (3%) et enfin Coop (1,8%). «Malgré cette hausse, les hard-discounters restent de loin les moins chers», constate le rédacteur en chef Pierre-Yves Muller.

Pour les familles les plus modestes, c’est la double peine: non seulement tout augmente, mais particulièrement les produits qu’elles achètent. Pourquoi? «Les adaptations de prix ont naturellement plus de poids, en pourcentage, lorsque les prix sont bas que lorsqu’ils sont élevés», répond le service de presse d’Aldi Suisse. Logique: si le prix du maïs s’envole, la progression se répercutera plus fortement sur une conserve M-Budget que sur une marque plus coûteuse.

Rayons incomplets

C’est pourquoi les gammes bon marché de Migros et Coop subissent le même phénomène, et affichent les plus fortes hausses. C’est par exemple le cas des spaghettis Prix Garantie, dont le prix s’est envolé de 27% en un an. Enfin, la facture des consommateurs s’alourdit d’autant plus quand les produits les moins chers ne sont pas disponibles… Pierre-Yves Muller donne comme exemple le caddie de «Bon à Savoir» chez Migros, «passé de 145 francs en janvier à 161 francs en février 2023, car plusieurs produits M-Budget ne se trouvaient pas en rayon et nous avons dû en choisir d’autres…»

Marie Maurisse est journaliste société à la rubrique Vaudoise. Active depuis près de 15 ans dans le domaine et spécialisée dans l'enquête, elle a cofondé le média spécialisé Gotham City, réalisé plusieurs documentaires et écrit deux livres. Plus d'infos @mariemaurisse

