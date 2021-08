Lettre du jour – Les prochains défis de Genève Opinion Courrier des lecteurs

LUCIEN FORTUNATI

Genève, 23 août

L’éditorial de la «Tribune» du 7 août dernier annonce le désir du conseiller d’Etat Thierry Apothéloz de «renforcer le dispositif en faveur des étrangers». L’éditorialiste rappelle à ce sujet, que «le nombre d’étrangers n’explose pas à Genève et reste stable avec un taux de 40 % depuis des siècles.» C’est une confusion: si la proportion reste la même, le nombre qu’elle engendre explose: 40% de 300’000 habitants - ce qui n’est pas si ancien - représente 120’000 étrangers, mais ce même 40 % de 500’000 habitants représente 200’000 soit une augmentation de 80’000! Le système ne fait que s’autoalimenter avec des coûts d’investissements de plus en plus massifs en termes d’infrastructures et de constructions de plus en plus densifiées.

Comme pour y faire face, l’impôt sur la fortune - particularité suisse dont Genève connaît les taux les plus progressifs - largement financé par le secteur immobilier, a passé parallèlement de 578 millions en 2011 à 952 millions en 2020 , 3% des contribuables en en payant plus de 80%! Relativement discutable, le mécanisme qui régit ces évolutions pèse sur les charges fiscales, l’entretien et les nouveaux loyers de ce secteur pourtant fortement contrôlé à Genève. La pyramide fiscale devient de plus en plus pointue et par conséquent fragile, plus d’un tiers des contribuables ne payant aucun impôt, sans même parler des sans-papiers.

Les effets de cette situation sont potentiellement dangereux: la dette du canton, augmentée des aléas de la pandémie et du climat, peut exploser si les taux remontent ; Genève vit en partie de sa fonction de ville internationale et si celle-ci se rétrécit, les secteurs qui lui sont rattachés en seront les victimes ; le refus du Conseil fédéral de signer l’accord cadre négocié avec l’Union européenne a déjà et aura des conséquences sur les entreprises, l’innovation et les start-up , celles là mêmes que l’initiative populaire dite 99% risque de tuer en en dépouillant ceux et celles qui prennent le risque d’y investir. Certes, l’économie reprend du poil de la bête dans certains secteurs. Mais c’est sur la distance que les mesures devront être faites.

Michel Barde

