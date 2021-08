Secrétariat d’État aux migrations – Les procédures d’asile accélérées fonctionnent bien Deux ans après l’entrée en vigueur de la réforme de l’asile, les requérants savent «beaucoup plus vite qu’auparavant» s’ils bénéficient d’une protection ou s’ils doivent quitter la Suisse, a indiqué lundi le SEM.

Le centre fédéral de réfugiés à Boudry, dans le canton de Neuchâtel, fait partie des sites qui mènent les procédures accélérées. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Les procédures d’asile accélérées font leurs preuves. Depuis le début de l’année, le nombre de décisions renvoyées au Secrétariat d’État aux migrations (SEM) par le Tribunal administratif fédéral (TAF) pour réexamen sont en baisse, selon un rapport publié lundi.

Les requérants savent beaucoup plus rapidement qu’auparavant s’ils peuvent bénéficier d’une protection ou s’ils doivent quitter la Suisse. Mais des améliorations restent nécessaires dans les procédures d’asile accélérées, pointe le rapport.

Deux ans après l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur l’asile, et face aux critiques des milieux d’aide aux réfugiés, le Secrétariat d’État aux migrations a commandé une évaluation externe des mesures en place. Il en a publié les conclusions lundi.

Depuis mars 2019, le SEM s’est prononcé en première instance sur près de 27’000 nouvelles demandes d’asile. Les procédures accélérées ont duré en moyenne 55 jours. L’an dernier, plus de 96% des décisions d’asile négatives sont devenues définitives, s’est félicité le directeur du Secrétariat d’État aux migrations Mario Gattiker devant les médias.

Mario Gattiker s’est exprimé sur les demandes d’asile ce lundi à Berne. KEYSTONE/Peter Schneider

Le traitement des demandes est conforme aux mesures en vigueur. La durée moyenne des procédures d’asile jusqu’à la décision de première instance a nettement diminué depuis l’introduction de la réforme. La phase préparatoire dure en moyenne un peu moins de 49 jours. Cette durée reste toutefois supérieure aux 21 jours visés.

Gain de temps

La qualité des décisions d’asile est globalement satisfaisante, relèvent les auteurs de l’expertise. Lors de la première phase d’évaluation, le nombre de décisions rendues en procédure accélérée et cassées par le Tribunal administratif fédéral affichait un taux inquiétant, relève le Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH). Cette tendance s’est inversée ensuite, le taux de cassation de ces décisions est passé de 18-19% à 10-11%.

Reste que l’analyse de 120 dossiers individuels liquidés en procédure accélérée entre mars 2019 et décembre 2020 montre des problèmes, a expliqué Alberto Achermann, l’un des experts du CSDH. Des erreurs formelles ou un manque de clarification des faits ont été constatés.

La pression des délais peut aussi conduire à l’établissement lacunaire de faits. Des cas complexes ont été traités en procédure accélérée alors qu’ils méritaient des éclaircissements. Des problèmes de triage peuvent survenir, selon le CSDH.

Rôles à clarifier

L’établissement des faits, le traitement des avis des représentants juridiques sur les projets de décisions et le contrôle de la qualité sont perfectibles, estiment les experts. Le personnel du SEM pourrait gagner du temps et être plus efficace en améliorant les processus et l’organisation. Les rôles des différents acteurs devraient être clarifiés.

Le Secrétariat d’État aux migrations rappelle qu’il a pris une série de mesures pour améliorer l’efficacité des procédures et la qualité des décisions. Il a toujours été clair que la réforme n’était pas parfaite et qu’il faudrait en corriger les points faibles, a relevé Mario Gattiker.

Les modifications ont porté leurs fruits. Durant la première année de la réforme, le TAF a corrigé un quart des décisions d’asile du SEM. Depuis le début de l’année 2020, le taux de recours admis ou de décisions d’asile renvoyées au SEM diminue. Il était de 16% l’an dernier.

Les demandes d’asile traitées en procédure étendue, et non plus en procédure accélérée, sont nettement plus nombreuses depuis un an, en particulier celles qui nécessitent des investigations approfondies. Dans le domaine médical, les processus, les flux d’informations et les rôles des acteurs impliqués ont été précisés. Les requérants d’asile ont accès plus facilement à la protection juridique.

Les avis des représentants juridiques sont mieux pris en compte. Un système complet de gestion de la qualité dans le domaine de l’asile a en outre été mis en place.

Critiques maintenues

Pour l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), le SEM peut aller plus loin. L’accent continue d’être trop fortement et trop unilatéralement porté sur l’accélération des procédures, relève-t-elle dans un communiqué.

Les cas complexes sont encore trop souvent traités dans le cadre de la procédure accélérée. L’identification des personnes ayant des besoins particuliers, comme les victimes de la traite des êtres humains ou les personnes traumatisées, reste lacunaire, selon l’OSAR.

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, regrette pour sa part que cette évaluation dont le mandat était trop limité ne fournisse pas un aperçu complet du système. Elle ne permet pas non plus de savoir si le triage, soit l’affectation à la procédure accélérée ou étendue, est effectué correctement.

La réforme de l’asile a été acceptée par 66,8% des Suisses en juin 2016. L’idée centrale est de réunir tous les acteurs dans de grands centres fédéraux et d’accélérer les procédures.

ATS

