Élections – Les pro-européens favoris des législatives en Roumanie Les Roumains sont appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives qui devraient être marquées par un large taux d’abstention.

Le processus électoral est soumis aux mesures de restriction devenues la norme en 2020 (masques, désinfectants, distanciation). AFP

Les Roumains sont attendus aux urnes dimanche pour des législatives dont les libéraux pro-européens au pouvoir sont donnés favoris, malgré une gestion critiquée de la pandémie de coronavirus qui menace de plomber les fêtes de fin d’année.

Les bureaux de vote doivent ouvrir à 07H00 locales (06H00 en Suisse) pour une fermeture à 21H00 (22h00 en Suisse), un processus électoral soumis aux mesures de restriction devenues la norme (masques, désinfectants, distanciation). Il ne devrait cependant pas y avoir foule: fruit de l’effet conjugué de la pandémie et de la lassitude des électeurs, le taux d’abstention pourrait avoisiner les 60%, selon les analystes.

La course s’annonce disputée mais le Premier ministre Ludovic Orban, à la tête depuis un an d’un gouvernement de centre droit minoritaire, semble bien positionné pour garder son poste. Son Parti libéral (PNL) est crédité de 28% des intentions de vote lors de ce scrutin en un seul tour, devant les sociaux-démocrates (PSD, opposition, 23%) et les réformistes d’une jeune alliance de centre droit, USR-Plus (18%), selon un dernier sondage de l’institut IMAS.

Dans une région où les populistes et les souverainistes gagnent du terrain, Ludovic Orban affiche son attachement aux valeurs européennes et promet des réformes pour moderniser ce pays de 19 millions d’habitants, parmi les plus pauvres d’Europe.

«Parcours européen et démocratique»

Les libéraux disposent d’un atout de taille: le soutien du populaire chef de l’État Klaus Iohannis, issu de leurs rangs. Balayant les accusations d’«entorse à la Constitution», ce dernier a ouvertement fait campagne pour le PNL et exclu un retour aux affaires des sociaux-démocrates durant son second mandat, qui court jusqu’en 2024.

Vendredi, au dernier jour de la campagne, il a lancé une nouvelle pique à l’adresse du PSD, souhaitant que «la Roumanie se sépare définitivement de ceux ayant tenté de la faire dérailler de son parcours européen et démocratique».

Grand gagnant du précédent scrutin de 2016, ce parti avait lancé une refonte controversée du système judiciaire qui avait suscité de sévères mises en garde de Bruxelles. Cette réforme avait par ailleurs été accueillie par une vague de contestation d’une ampleur sans précédent depuis la chute du régime communiste fin 1989.

Affaibli en outre par l’emprisonnement pour corruption de son ex-chef de file Liviu Dragnea, le PSD, qui a dominé la scène politique ces 30 dernières années, a été écarté du pouvoir par une motion de censure fin 2019 mais demeure majoritaire au Parlement.

Guerre des mots

«L’enjeu des élections est énorme», a déclaré Ludovic Orban dans un récent entretien à l’AFP. «Un fort taux de participation est crucial pour que la Roumanie continue d’avancer dans la bonne direction, à savoir le respect des droits et des libertés fondamentales, l’État de droit, le comportement loyal au sein de l’UE et de l’Otan», a-t-il dit.

De son côté, le nouveau patron du PSD, Marcel Ciolacu, accuse le gouvernement d’«incompétence», lui reprochant l’«échec» à tenir sous contrôle la seconde vague de Covid-19. «Le vrai virus auquel est confrontée la Roumanie est (…) le PNL», a-t-il écrit sur son compte Facebook, alors que son parti met en doute le bien-fondé des restrictions en vigueur.

À l’inverse, les épidémiologistes jugent insuffisantes les mesures prises. Excluant une remise sous cloche du pays comme au printemps, les autorités privilégient un confinement local, dans les zones enregistrant de puissants foyers de contagion. Exode des médecins et financement au compte-gouttes, les hôpitaux sont déjà saturés et redoutent le moment où des malades graves seront refusés faute de lits.

AFP/NXP