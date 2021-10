Mois de septembre – Les prix restent stables L’indice des prix à la consommation s’est établi à 101,3 points en septembre, a annoncé lundi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Les prix de l’habillement et des chaussures ont progressé en septembre, de même que ceux du transport aérien et du mazout, les prix des voyages à forfait internationaux et de la location de véhicules personnels ont diminué (photo d’illustration). KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Les prix à la consommation sont restés stables en septembre par rapport au mois précédent, mais sur un an le renchérissement a atteint 0,9%. L’indice (base 100 en décembre 2020) s’est établi à 101,3 points le mois dernier, a précisé lundi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

La stabilité des prix sur un mois est le fruit de deux mouvements opposés qui se sont équilibrés, a précisé l’OFS dans un communiqué. Alors que les prix de l’habillement et des chaussures ont progressé, de même que ceux du transport aérien et du mazout, les prix des voyages à forfait internationaux et de la location de véhicules personnels ont diminué.

L’inflation sous-jacente, soit hors produits frais saisonniers, énergie et carburants, a progressé de 0,1% sur un mois et de 0,5% sur un an. L’indice correspondant s’est établi à 100,6 points.

Sur un mois, les prix des produits indigènes ont reculé de 0,1%, alors que sur un an ils ont renchéri de 0,6%. Pour les produits importés, la hausse a atteint 0,3% sur un mois et +2,0% sur un an.

ATS

