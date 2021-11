Énergie – Les prix à la pompe flambent, et pour longtemps La transition énergétique se répercute sur le mazout et l’essence. Par chance, la Suisse en souffre moins que les pays voisins. Ivan Radja

Le prix de l’essence a grimpé de 17% depuis janvier, pour atteindre une moyenne de 1 fr. 82 le litre d’essence sans plomb 95 fin octobre, et dépassait même cette semaine les 2 francs en certains endroits de Suisse. KEYSTONE

Entre janvier et octobre, le prix de l’essence a grimpé de 17%, selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Concrètement, 1 litre d’essence sans plomb 95 coûtait entre 1 fr. 50 et 1 fr. 55 en début d’année, et plus de 1 fr. 80 le mois dernier. La tendance ne s’inverse pas, puisque cette semaine certaines pompes du pays ont affiché des prix dépassant les 2 francs. Il s’agit bien entendu de moyennes, les variations locales pouvant être significatives.