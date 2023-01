Derby Jour J – Les priorités de Servette pour cette reprise Après le report du match à Winterthour, c’est à la Praille ce dimanche (16h30) que les Grenat reprennent du service. Gros derby contre Sion, avec la foule au stade! Daniel Visentini

Après les conditions idéales du stage au Portugal, les Servettiens ont retrouvé la froide réalité suisse pour préparer la reprise du championnat, notamment la semaine passée sur le terrain synthétique de Balexert. Bastien Gallay

Depuis ce dernier match du 13 novembre, plus de compétition. Servette avait terminé à bout de souffle, avec beaucoup de blessés, battu par la lanterne rouge, Zurich (4-1). La longue pause aura permis de vider l’infirmerie, mais pas les ambitions servettiennes. Le dauphin d’YB aurait tort de ne pas garder la tête haute.

Faute d’avoir pu jouer à Winterthour dimanche dernier (terrain gelé), les Grenat ont perdu leur 2e place. Actuellement 4es avec un match en moins, ils ne sont désormais plus que virtuellement 2es. Même si tout est serré et fragile derrière les Bernois, c’est un acquis que les Grenat doivent notamment à leur solidité défensive. Si tout n’a pas été parfait, ce Servette plus compact cette saison aura su faire bloc. Il lui manque un peu – trop parfois - du jeu qui faisait son charme ces dernières saisons? Sans doute. Mais en conservant les acquis défensifs, les Servettiens ont justement travaillé durant la pause les sorties de balle.

C’est cela que Servette voudra proposer au Stade de Genève ce dimanche (16h30) contre Sion. Il y aura beaucoup de monde à la Praille pour ce premier match de 2023 des Servettiens et c’est forcément une occasion à saisir pour séduire et fidéliser le public.

«La sortie de balle ne concerne pas que la défense, explique Alain Geiger. Nous devons aussi mettre en œuvre des schémas au milieu, pour trouver des solutions plus facilement. Ce n’est pas simple à mettre en place. Mais il ne faut pas oublier que si nous sommes 2es, c’est notamment pour notre solidité derrière.»

Le bon équilibre

L’entraîneur cherche le bon équilibre. Il est en fin de contrat en juin, son avenir n’a pas encore été précisément défini et il se murmure qu’il pourrait ne plus être à la tête de l’équipe la saison prochaine. Mais fort de son superbe parcours depuis 2018, il œuvrera quoi qu’il arrive pour faire progresser les siens. Et le retour des blessés et de la concurrence, notamment en attaque, lui donne plus de moyens.

«Nous voulons améliorer la finition et les retours notamment de Bedia et Crivelli sont intéressants pour moi, même s’ils doivent retrouver le rythme» Alain Geiger, entraîneur du Servette FC

«Nous n’avons sans doute pas encore le buteur qui marque 7 ou 8 buts, lance-t-il. Chez nous, c’est partagé entre plusieurs joueurs. Mais oui, nous voulons améliorer la finition et les retours, notamment de Bedia et Crivelli, sont intéressants pour moi, même s’ils doivent retrouver le rythme. C’est comme s’ils repartaient de zéro. À eux de montrer du caractère, de la volonté, de faire tous les efforts.»

Joueurs responsabilisés

Servette doit donc marier sa compacité défensive et de nouveaux élans plus offensifs. Pas simple? «La question, c’est quoi faire avec le ballon, explique Geiger. Et quoi faire quand on est sous pression aussi. Ou alors, c’est de savoir reculer pour ouvrir des espaces et s’offrir des transitions. On verra. Il en va aussi de la responsabilité des joueurs, ce sont eux qui sont sur le terrain. Et le bon joueur, c’est celui qui fait le bon choix.»

«Le bon joueur, c’est celui qui fait le bon choix» Alain Geiger, entraîneur du Servette FC

Si Servette sait rester efficace en défense et qu’il s’ouvre des perspectives en possession ou en transition, selon les circonstances, alors il pourra viser son double objectif pour cette seconde partie de la saison: rester au moins sur le podium, donc accrocher une place européenne, et viser la Coupe de Suisse, l’autre souhait ouvertement déclaré.

