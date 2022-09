Du papier au petit écran – Les princes de la fantasy règnent en streaming Les plus nobles auteurs S.F. sont courtisés par Netflix, Amazon ou Apple. Même l’incorruptible Neil Gaiman, créateur de «The Sandman», a cédé aux sirènes des plateformes. Cécile Lecoultre

Tom Sturridge en Maître des Rêves, alias Morphée dans «The Sandman», un charme infini et immortel. LAURENCE CENDROWICZ/NETFLIX

«Ne sois pas stupide! T’intéresser aux dragons et à toutes ces histoires saugrenues, à ton âge!» grommelle Bilbo le Hobbit sous la plume de l’écrivain J. R. R. Tolkien. Près d’un siècle plus tard, elfes, nains et autres magiciens envahissent les écrans. Voir les ancêtres de «Game of Thrones», créés dans le feu et le sang par George R. R. Martin, suivis par les cousins du «Seigneur des anneaux» de Peter Jackson, prendre toute de lumière des plateformes. Avec un charme plus discret, «The Sandman» jette aussi sa poudre aux yeux.