Député tué au Royaume-Uni – Les présidents du Parlement condamnent le meurtre de David Amess le président du Conseil national Andreas Aebi (UDC/BE) et celui du Conseil des États Alex Kuprecht (UDC/SZ) ont exprimé leurs «plus profondes condoléances».

Les deux parlementaires suisses se disent «choqués et profondément attristés» (photo d’archive). KEYSTONE/Alessandro della Valle

Les présidents du Parlement suisse ont réagi à l’agression mortelle dont a été victime le député conservateur britannique David Amess.

Dans un tweet en anglais diffusé dimanche, le président du Conseil national Andreas Aebi (UDC/BE) et celui du Conseil des États Alex Kuprecht (UDC/SZ) se disent «choqués et profondément attristés». Les deux parlementaires suisses expriment leurs «plus profondes condoléances» à la famille, aux amis et aux collègues du député tué.

Dans une église

David Amess a été poignardé à mort vendredi par un agresseur alors qu’il recevait ses administrés dans une église de sa circonscription dans l’Essex. Un homme de 25 ans a été arrêté sur les lieux.

Abo Poignardé à mort L’assassinat d’un député britannique choque le Royaume-Uni Le contexte exact du crime n’était initialement pas clair. Les premières investigations ont révélé «une possible motivation liée à l’extrémisme islamiste», ont annoncé les enquêteurs samedi.

