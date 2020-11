Normalisation au Proche-Orient – Les premiers touristes israéliens débarquent à Dubaï La première liaison commerciale entre les Émirats arabes unis et Israël, inaugurée jeudi, ouvre de nouvelles opportunités touristiques pour les deux pays. Alice Froussard, Jérusalem

Un touriste israélien débarque du premier vol commercial entre Tel-Aviv et les Émirats arabes unis, à l’aéroport de Dubaï, le 26 novembre. AFP

Il y a de l’animation à l’aéroport Ben Gourion ce jeudi. Le premier vol direct entre Israël et les Émirats arabes unis vient d’atterrir, deux mois après l’accord de normalisation signé entre les deux pays, sous l’égide des États-Unis. À son bord, une soixantaine d’hommes d’affaires des Émirats, venus parler «business» à Tel-Aviv. Un atout, au moment où les deux pays sont durement touchés par la pandémie de coronavirus. Ils comptent sur les futures retombées économiques, notamment dans le domaine du tourisme. Pour le moment, seules des liaisons Dubaï - Tel-Aviv (deux fois par jour via Flydubai) sont prévues. Les compagnies aériennes israéliennes, El Al et Israir, devraient suivre d’ici peu.