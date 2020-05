Aide alimentaire – Les premiers sont arrivés déjà vers 4 heures du matin Samedi, 2900 colis supplémentaires ont été distribués aux Vernets. À 7 h 45, la queue s’y étirait jusqu’au Théâtre Galpon. Reportage. Andrea Machalova

Queue-d’Arve Pas moins de 2900 sacs ont été distribués samedi aux Vernets aux personnes dont le besoin, dont les premiers sont arrivés sur place avant l’aube. Pierre Albouy

Il est 7 h 30. Silvana Mastromatteo commence sa tournée matinale. Remontant la queue depuis les Vernets le long de l’Arve, la fondatrice de la Caravane de solidarité et initiatrice de ce mouvement qui vient en aide aux plus démunis depuis plusieurs semaines s’adresse aux gens en switchant habilement entre l’espagnol, le français et l’anglais. «On commence dans vingt minutes. Empezamos en veinte minutos», répète dans sa langue maternelle cette Colombienne d’origine. «La distribution a été avancée d’une heure pour que les gens attendent moins longtemps, mais également parce que des orages sont attendus vers midi…» dit-elle en lançant un coup d’œil inquiet au ciel, menaçant en ce début de journée.