INTERNATIONAL - Les premiers pas de l'enquête soulignent les erreurs du FBI

Cinq arrestations, une cinquantaine de personnes en garde à vue, 200 individus traqués, susceptibles de fournir des informations, 47 000 renseignements recueillis et une tête mise à prix: celle du millionnaire Oussama ben Laden. Une semaine après les tragiques attentats de New York et de Washington - dont le bilan des victimes approche les 6000 morts - l'enquête menée par le FBI progresse.

Les pistes mènent vers les écoles de pilotage en Floride, au Texas ou dans le Minnesota, ainsi qu'en France et surtout en Allemagne. Très médiatisé mais discret, le travail du FBI poursuit un but très clair: établir le lien entre les 19 pirates de l'air kamikazes et Oussama ben Laden, que le président américain George W. Bush veut «mort ou vif».

Rassuré ou inquiet?

Mais à mesure que l'enquête progresse, on ne sait pas s'il l'on doit être rassuré ou davantage inquiet. Voici les principaux éléments à ce jour.

Deux semaines avant l'attentat, le 17 août, le Français Zacarias Moussaoui a été arrêté dans le Minnesota. Selon le Washington Post, il a été interpellé après avoir essayé de suivre des cours de pilotage sur avion de ligne dans une école proche de Minneapolis, en dépit de son manque d'expérience en la matière. Fiché par les services secrets français, il est suspecté d'avoir eu des liens avec les pirates de l'air kamikazes. Cette arrestation contredit les dires du FBI qui assure qu'il n'avait pas établi de lien entre les écoles de pilotage et les attentats terroristes de mardi.

«20 000 dollars en cash»

Le FBI a arrêté un médecin texan à San Antonio, Albader Alhazami, depuis cinq ans aux Etats-Unis et suspecté d'avoir eu des liens avec les pirates de l'air. Il a le même nom qu'un des pirates de l'air et aurait fait usage de fausses identités. Deux autres hommes, Ayoub Ali Khan et Mohammed Jawid Azmath, ont été interceptés par le FBI dans un train au Texas alors qu'ils étaient en possession de boîtes contenant des cutters identiques à ceux brandis par les pirates ainsi que 20 000 dollars en cash.

Les deux derniers suspects subissent actuellement les interrogatoires du FBI, l'un pour avoir été en possession d'un uniforme de pilote de ligne, l'autre pour avoir tenté de forcer la sécurité de l'aéroport Kennedy à New York avec une fausse carte d'identité de pilote dissimulée dans une chaussette.

Sur les listes noire

Même si le directeur du FBI, Robert Mueller, assure qu'il n'y avait pas de «signes annonciateurs» de la tragédie, on a appris que deux des pirates de l'air, Khalid Al-Midhar et Salem Alhamzi, qui étaient à bord de l'avion qui a frappé le Pentagone, étaient sur les listes noires américaines. Le premier était un des suspects de l'explosion qui a touché, en octobre au Yémen, le navire américain USS Cole, selon Newsweek.

Citant des sources proches des investigateurs, le Chicago Tribune avançait hier que d'autres vols commerciaux devaient être détournés, ce tragique mardi 11 septembre. Les pirates voulaient partir de Boston mais leur vol a été annulé pour des raisons techniques. «D'autres attaques étaient en préparation. Mais tous les vols qui étaient visés n'ont pas été pris», a affirmé le professeur Peter Crooks, ancien agent spécial du FBI.

Mohamed Atta, à bord de l'avion qui a frappé la tour nord du World Trade Center, aurait rencontré en début d'année les services de renseignements irakiens en Europe. Information donnée par la chaîne CBS qui pourrait relancer la piste irakienne.

Un cerveau allemand

Enfin, en Allemagne pourrait se trouver le cerveau allemand des terroristes islamistes d'Oussama ben Laden, selon le quotidien Die Welt.Un Libanais se serait notamment occupé de trouver des appartements, d'obtenir des passeports ainsi que les billets d'avions, et aurait assuré le financement des membres de l'organisation islamiste.

L'Université technique de Hambourg a par ailleurs identifié mardi sept de ses étudiants ou anciens élèves sur une liste de suspects des attentats aux Etats-Unis, établie par le FBI, la sûreté fédérale américaine. Deux sont morts dans les attentats: Mohamed Atta et Marouan Al-Shehhi, lequel s'est jeté contre la tour sud du WTC.











