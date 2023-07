Victoire 3-1 à GC – Les premiers enseignements du nouveau Servette Les Grenat ont bien commencé la nouvelle saison. Le 4-4-2 de Weiler a été efficace. Place à la venue de Genk, mardi soir. Daniel Visentini - Zurich

Crivelli montre le chemin du but à Bedia? L’Ivoirien le connaît par cœur, il a inscrit un doublé face à GC. Cognat et Stevanovic peuvent témoigner de son efficacité, comme Crivelli, buteur lui aussi. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Simplicité et complexité d’un même bonheur. Si la tentation est grande d’embrasser un solide succès comme une démonstration de supériorité, René Weiler reste calme. «Son» Servette vient de battre 3-1 au Letzigrund un Grasshopper emprunté, il s’agit de souligner la réussite pour ce match de reprise, mais aussi de nuancer. Et c’est ce que le nouvel entraîneur des Grenat fait très bien, par-delà le soupçon de félicité qui flotte dans l’air.

Il insiste sur les points positifs, ne veut pas mélanger ce match avec celui qui attend les siens mardi soir à Genève dans les qualifications de la Ligue des champions face à Genk. Il se félicite des deux buts de Bedia et de celui de Crivelli, sur un penalty obtenu par Guillemenot. Mais Weiler sait aussi être lucide.

Regard lucide de Weiler

De ce Servette victorieux, plus fort que GC, il regarde aussi les zones d’ombre. Sans trop d’inquiétude, mais avec minutie. «Les choses qui m’ont moins plu dans cette rencontre, j’en parlerai à l’interne avec les joueurs, explique-t-il. Après l’égalisation de Grasshopper, on a eu un peu de peine, c’est vrai. On en a parlé à la pause. L’équipe a bien réagi ensuite. Je crois qu’en seconde période, nous étions meilleurs. Physiquement aussi. Mais tous les automatismes ne fonctionnent pas encore parfaitement. C’est logique…»

C’est vrai. C’était un match de reprise, avec ses imperfections. Et avec ses enseignements. Le Servette de Weiler a montré, déjà, une part de ce qu’il aspire à être: une équipe dangereuse, une formation qui doit pouvoir viser rapidement le jeu vertical, un groupe qui doit faire peser cette menace, mais qui doit savoir utiliser cette arme dans le bon tempo.

Le jeu vertical

Pour cette orientation, le 4-4-2 mis en place au Letzigrund a parfaitement répondu. Une longue passe de Severin a permis à Chris Bedia de jouer à la fois en puissance et en finesse; une passe de Kutesa cette fois, plus courte mais également verticale, a de nouveau permis à Bedia de faire la différence après la pause; c’est dans les 16 mètres que Guillemenot a été touché par Seko pour le penalty transformé par Crivelli.

Autrement dit: trois schémas qui vont en ligne droite, vers l’avant. «Il ne faut pas faire que ça, mais il faut savoir le faire quand c’est le bon moment», précisait dans un sourire René Weiler. Servette continuera de passer par les côtés, mais il pourra aussi brouiller les pistes en visant l’axe en verticalité: deux manières de trouver les deux attaquants. Une promesse intéressante.

Pour qu’elle se conjugue en variant les plaisirs, il faut des connexions. C’est un peu ce qui a manqué, sans faire la fine bouche, samedi contre GC. La fulgurance, avec un Bedia impressionnant de justesse, de puissance et d’efficacité, c’est le bonheur simple des Grenat. Sa complexité, ce sont les automatismes que vise Weiler.

Automatismes à trouver

Pour son premier match avec ses nouveaux coéquipiers, Keigo Tsunemoto a été à la peine. Le Japonais, arrivé la semaine passée, a évidemment besoin de prendre ses marques. «Je le connais, je suis déjà content de ce qu’il a apporté pour sa première avec nous. Le foot européen n’est pas le foot du Japon, il doit encore trouver des liens avec les autres, avec Stevanovic notamment.»

Keigo Tsunemoto a disputé son premier match avec ses nouveaux coéquipiers. Il a besoin de trouver ses marques, mais il a déjà pu fêter un succès. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Cela vaut pour d’autres Servettiens. Douline, qui n’avait plus joué un match officiel depuis le 15 février, doit lui aussi retrouver ses repères et son volume de jeu. C’est tout un groupe en fait qui se construit avec les idées de Weiler: rien de ce qui a fait le succès du Servette de Geiger n’est gommé, mais il y a en des intentions et des orientations qui s’observent déjà après le premier match.

Servette, fort de ce succès face à GC, va maintenant se concentrer sur la venue de Genk. Un contingent nourri, explosif: les Belges vont opposer bien plus d’arguments aux Grenat que les Sauterelles. René Weiler s’en doute, bien sûr. Il a d’ailleurs ménagé Chris Bedia à vingt minutes de la fin, comme Kutesa.

La supériorité physique de Servette face à GC, en seconde période, a rassuré l’entraîneur. Mais mardi soir à Genève, pour ce match aller des qualifications pour la Ligue des champions (Q2), il faudra plus de compacité, plus de solidité. Et un Bedia toujours aussi efficace. Servette a bien le droit de rêver d’exploit. Il a le devoir de s’en donner les moyens: gagner à GC était le premier pas, réussi.

GC - Servette 1-3 (1-1) Letzigrund, 4371 spectateurs. Arbitre: L. Cibelli. Buts: 16e Bedia 0-1; 23e Ndenge 1-1; 60e Bedia 1-2; 77e pen. Crivelli 1-3. Grasshopper: Hammel; Abels, Tobers, Seko, Kempter; Abrashi, Ndenge (86e Kacuri); Corbeanu (86e Fink), Morandi (78e Shabani), De Carvalho (58e Nigg); Dadashov (58e Rastoder). Servette: Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Baron; Stevanovic (93e Pflücke), Douline (93e Vouilloz), Cognat, Kutesa (71e Antunes); Crivelli (81e Rodelin), Bedia (71e Guillemenot). Avertissement: 80e Abrashi (jeu dur).

