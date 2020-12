Coronavirus en Suisse – Les premières doses du vaccin Pfizer/BioNTec ont été livrées Quelque 107'000 doses sont arrivées mardi en Suisse. Elles ont été remises à la pharmacie de l’armée. Des contrôles de qualité et de sécurité sont en cours.

La vaccination débutera au niveau national le 4 janvier. KEYSTONE

Une première livraison du vaccin Pfizer/BioNTec contre le Covid-19 est arrivée mardi en Suisse. Quelque 107’000 doses ont été livrées dans la matinée et ont été remises à la pharmacie de l’armée, a indiqué l'armée suisse à Keystone-ATS.

Des contrôles de qualité et de sécurité sont en cours. Les doses de vaccins seront ensuite reconditionnées et distribuées dans les cantons. L’armée n’a pas souhaité divulguer de détails sur la logistique, pour des raisons de sécurité.

Le transport constitue un des défis principaux, car les vaccins doivent être conservés à -70°C. La pharmacie de l’armée se chargera de la distribution dans toute la Suisse. La Confédération a commandé au total 13 millions de doses à trois producteurs.

Vaccination dès le 4 janvier

La vaccination débutera au niveau national le 4 janvier. D’ici là, de petites actions de vaccination auront lieu dans les cantons, a rappelé devant la presse Virginie Masserey, de la section contrôle de l’infection et programme de vaccination à l’OFSP.

Cela permettra d’acquérir de l’expérience dans la logistique, mais aussi d’en faire profiter des personnes vulnérables. L’objectif de la vaccination est en effet de réduire le nombre de cas sévères, et donc les hospitalisations et les décès, ainsi que de maintenir les capacités du système de santé.

L’arrivée du vaccin est une perspective réjouissante, mais ce n’est pas une raison pour arrêter d’être attentifs aux mesures d’hygiène, à la distance et au port du masque, a insisté Mme Masserey. L’effet du vaccin sera en effet plus important si on part avec un nombre de contaminations plus bas. En outre, il faudra du temps pour que le vaccin déploie ses effets, en raison du faible nombre de doses disponibles dans un premier temps.

ats/nxp