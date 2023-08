Femme séquestrée en France – Les poursuites contre le mari vont être levées La garde à vue de l’Allemand accusé par sa femme de l’avoir séquestrée en Moselle depuis 2011 va prendre fin.

AFP

«Aucun élément» ne permettant de le poursuivre, a indiqué mardi le procureur de la République de Sarreguemines, Olivier Glady. «La garde à vue sera levée en fin d’après-midi ou dans la soirée», a indiqué le magistrat, selon lequel «la situation de séquestration (…) est une réalité inexistante».

Le médecin légiste qui a examiné la femme, âgée de 53 ans et de nationalités espagnole et allemande, n’a pas non plus relevé de traces de viols ou de blessures, a ajouté Olivier Glady.

