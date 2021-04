Diplomatie – Les pourparlers de paix sur l’Afghanistan reportés Prévue à Istanbul le 24 avril, la conférence internationale sur l’Afghanistan a été reportée à la mi-mai, à la fin du mois de jeûne du ramadan.

Ce report intervient après l’annonce la semaine dernière du gouvernement de Joe Biden d’un retrait des troupes américaines d’Afghanistan d’ici au 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, qui avaient provoqué l’intervention des États-Unis. AFP

La Turquie a annoncé mardi que la conférence internationale sur l’Afghanistan auparavant prévue pour le 24 avril à Istanbul avait été reportée à la mi-mai.

«Nous avons décidé d’ajourner les pourparlers» de paix jusqu’aux célébrations de la fin du mois de jeûne du ramadan, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu dans un entretien avec la chaîne de télévision HaberTurk. «Nous avons pensé que cela serait utile de reporter» cette conférence après des consultations avec Doha et les Nations Unies, a ajouté Mevlut Cavusoglu. «Il n’y a pas lieu de se presser», a-t-il dit.

Ce report intervient après l’annonce la semaine dernière du gouvernement de Joe Biden d’un retrait des troupes américaines d’Afghanistan d’ici au 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, qui avaient provoqué l’intervention des États-Unis.

La Turquie avait annoncé que la conférence de paix sur l’Afghanistan proposée par Washington devait se dérouler à Istanbul entre le 24 avril et le 4 mai en présence de représentants du gouvernement afghan et des talibans. Cette réunion devait permettre de relancer les négociations de paix directes inédites ouvertes en septembre entre les talibans et le gouvernement de Kaboul.

La participation des talibans

La semaine dernière, les talibans avaient fait savoir qu’ils ne participeraient pas à un sommet sur l’avenir de l’Afghanistan avant que toutes les forces étrangères n’aient quitté son territoire. Mevlut Cavusoglu a souligné que l’ajournement donnerait à chaque partie le temps de préparer sa liste de noms, se référant à un «manque de clarté» sur les participants à la conférence.

Interrogé sur le fait de savoir si les talibans se joindraient aux discussions, il a répondu: «Bien sûr. Cette conférence aurait-elle un sens sans la présence des talibans?» Washington avait auparavant fait pression pour que cette réunion, encadrée par l’ONU, ait lieu avant le 1er mai, la date limite fixée pour le retrait des forces américaines d’Afghanistan, conformément à l’accord signé en février 2020 à Doha avec les insurgés.

«Il n’y a pas de solution militaire au conflit en Afghanistan et seuls un règlement politique et un complet cessez-le-feu pourront permettre sécurité, stabilité et prospérité au peuple d’Afghanistan», a déclaré le porte-parole du Département d’État Ned Price, avant l’annonce du report de la conférence. Selon lui, la conférence d’Istanbul «fait partie de ce vaste effort, de ce vaste engagement» vers un règlement politique.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.