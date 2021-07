Un poulailler au fond du jardin – Les poules sont tout aussi câlines qu’un chat Elles sont devenues des animaux de compagnie prisés des citadins et familles avec enfants. Témoignages et conseils pratiques pour bien les accueillir chez soi. Rebecca Mosimann

Deux poules naines ont élu domicile sur un balcon lausannois. FLORIAN CELLA

«Les poules, c’est le nouvel animal domestique à la mode. Avec elles, il y a moins de contraintes qu’avec un chien, mais plus d’interactions qu’avec une tortue, dit en rigolant Florian Gobet, fondateur de l’entreprise Locapoules, qui vend ou loue à la saison des animaux de basse-cour, dont des poules. Je les conseille plutôt que les lapins. Elles se laissent plus facilement porter et caresser et, surtout, elles produisent des œufs.» L’attrait pour les gallinacés de loisirs s’observe également dans les statistiques tenues par le vétérinaire cantonal, qui constate une «augmentation du nombre d’unités détenant des volailles principalement parmi les poulaillers de hobby. On en dénombrait environ 1200 en 2016. Aujourd’hui, nous en avons plus de 1800», détaille Giovanni Peduto. «L’engouement de la population mais aussi l’amélioration du recensement expliquent ces chiffres», précise le vétérinaire.