Conseil fédéral – Les potins dans les coulisses du Palais fédéral Qui dit élection sensationnelle au Conseil fédéral, dit aussi anecdotes croustillantes. En voici cinq. Arthur Grosjean Lise Bailat Florent Quiquerez

Elisabeth Baume-Schneider a un style tellement décontracté qu’elle se plante parfois par manque de préparation. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) keystone-sda.ch

La bourde de Baume-Schneider

Elisabeth Baume-Schneider, toute joyeuse à la suite de son élection, monte à la tribune du National et commence son discours d’intronisation. Tout roule jusqu’au moment où elle veut adresser à l’Assemblée quelques paroles en italien. Patatras. Elle ne retrouve plus ses phrases préparées à l’avance. Elle doit donc improviser, communiquer son embarras et s’en tirer par un grand sourire et un simple «Grazie». La Jurassienne est coutumière de ce genre de bourde. Lors de l’annonce de sa candidature, elle ne trouvait plus la suite de son discours… qui était imprimé au verso de la feuille qu’elle tenait.

Le malade qui fait la différence

Si Elisabeth Baume-Schneider a été élue au 3e tour, elle le doit à un homme pas très en forme. Le conseiller national et médecin Pierre-Alain Fridez (PS/JU) était malade comme un chien. Il s’est quand même traîné jusqu’au Palais fédéral pour mettre son bulletin dans l’urne. Un apport décisif. S’il était resté au fond du lit, Baume-Schneider aurait dû affronter un 4e tour. Fridez avoue avoir «chialé» quand le nom d’Elisabeth Baume-Schneider a été prononcé à la tribune.

Patate et damassine

Il y a un élu vaudois qui a fait carton plein ce mercredi et qui ne s’en cache pas. Croisé après l’élection d’Albert Rösti, le nouvel élu Daniel Ruch (PLR/VD) rayonne et a la blague aux lèvres. «Cette ambiance est magnifique. J’aime les patates alors j’ai voté Rösti!» Et quand on lui demande si, pour le ticket féminin socialiste, il a mangé des läckerli bâlois ou bu de la damassine jurassienne, il rigole et lâche: «Damassine!» Le Jura va pouvoir écouler ses stocks d’alcool fort prochainement vu la renommée grandissante de son eau-de-vie de prune.

Le téléphone d’Eva Herzog

Eva Herzog, la candidate malheureuse du jour, a la réputation d’être inaccessible même pour ses collègues parlementaires. Pour en avoir le cœur net, un élu PLR romand l’aurait interrogée sur ce point lors des auditions. On nous rapporte que le conseiller national, soucieux d’avoir un contact direct avec la possible future conseillère fédérale, lui aurait demandé tout de go le numéro de son natel. Réponse d’Herzog: «Cela ne sert à rien que je vous communique mon numéro puisque je compte changer de numéro de natel si je suis élue.» La Bâloise n’a pas gagné des points et pas vraiment compris le concept qui consiste à dorloter ses grands électeurs pour obtenir leur vote.

Conseil fédéral à l’ouest

On savait que le Conseil fédéral actuel perd parfois le nord. Mais c’est pire avec le nouveau: il est carrément à l’ouest. Vous en doutez? Regardez une carte de la Suisse. Avec trois Romands, une Haut-Valaisanne et un Tessinois, six Sages du Conseil fédéral viennent de la partie ouest du pays. Il n’y a plus que la Saint-Galloise Karin Keller-Sutter qui se situe clairement à l’est. Ce qui est étonnant politiquement. Le gouvernement penche géographiquement à gauche alors qu’il a une majorité de droite.

