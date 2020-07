Genève le 29.11.2018, Tribune de Genève, Frédéric Julliard (Rédacteur en chef) © Georges Cabrera TDG

Quelle porte de sortie Pierre Maudet pourra-t-il emprunter cette fois? Exclu du Parti libéral-radical par son comité directeur, le conseiller d’État voit ses options se réduire.

Il peut déposer un recours et contester son exclusion devant l’assemblée générale du parti. Celle-ci lui avait accordé sa confiance en 2019. Mais le temps a passé. Les élections municipales ont illustré la perte de crédit du PLR, plombé par l’affaire.

Au sein de la formation, les soutiens se raréfient. La thèse d’un complot libéral tient difficilement: beaucoup d’anciens radicaux se sentent trahis, eux aussi, par les mensonges et les manigances de leur ex-champion. Prendre le risque d’affronter une assemblée expose le conseiller d’État, en cas d’échec, à un désaveu politique

irrémédiable.

Accepter la décision du PLR et fonder un nouveau parti? On voit mal, à part son comité de soutien, qui voudrait s’embarquer dans pareille aventure. C’est pourtant l’une des hypothèses le plus souvent évoquées.

Siéger comme indépendant et poursuivre son mandat? Possible également. Mais le magistrat, qui peine déjà à planter le moindre clou faute de majorité et d’appuis politiques, ne planterait plus une punaise. Trois ans de ce régime, c’est long.

Reste une possible démission. Pierre Maudet l’avait annoncée en cas de procès. Le procès arrivant, il affirme désormais qu’il se retirera… en cas de condamnation. Cette nouvelle promesse vaut sans doute autant que la précédente.

On ne peut souhaiter à Pierre Maudet que deux choses: qu’il soit acquitté par la justice et qu’il choisisse la moins mauvaise porte de sortie, pour éviter d’entraîner par le fond non seulement son parti, mais la politique genevoise dans son ensemble.