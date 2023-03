Sortie en famille à Genève – Les pompiers vont mettre le feu à Chêne-Bourg Une pléiade d’animations et de démonstrations attendent le public ce dimanche 12 mars, pour fêter le 125e anniversaire de la Fédération genevoise des sapeurs-pompiers. Xavier Lafargue

La Journée des pompiers de ce 12 mars sera l’occasion pour petits et grands d’aller à la rencontre des sapeurs-pompiers genevois professionnels et volontaires, dont la fédération fête cette année ses 125 ans. PIERRE ABENSUR

Quel est le véhicule qui plaît le plus aux enfants? Probablement le camion de pompier, rouge pétant! On en trouve, en version jouet, dans presque toutes les chambres de gosses. Les plus gros, eux, font parfois aussi rêver les petits Ça tombe bien, une partie d’entre eux seront de sortie ce dimanche 12 mars à Chêne-Bourg, à l’occasion de la Journée des pompiers, qui marque le 125e anniversaire de la Fédération genevoise des sapeurs-pompiers.