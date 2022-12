Vidéo de fêtes de fin d’année – Les pompiers viennent en aide au Père Noël Le Service d’incendie et de secours transmet ses vœux aux Genevois et à tous les services qui sont sur le pont pendant les fêtes. Caroline Zumbach

C’est un sauvetage exceptionnel qui a occupé les pompiers genevois ce samedi 24 décembre en fin de journée. Celui du Père Noël qui s’est retrouvé en difficulté à la suite d’une défaillance technique de son traîneau.

Les hommes du Service d’incendie et de secours (SIS) n’ont pas hésité à déployer les grands moyens pour prêter main-forte au barbu le plus apprécié des petits Genevois. Leur dévotion est telle qu’ils l’ont même aidé à réaliser un «casernissage» d’urgence dans la cour de la caserne de la rue des Bains, avant de lui mettre à disposition un camion tonne-pompe pour distribuer ses cadeaux.

Un travail d’équipe

Voici en quelques lignes le contenu de la nouvelle vidéo de Noël du SIS. Par ce biais, les hommes du feu transmettent leurs bons vœux à l’ensemble des citoyens et citoyennes du canton, mais plus particulièrement aux personnes du monde de la santé, de la sécurité et des secours qui seront de service le jour et la nuit de Noël.

C’est la deuxième année d’affilée que les pompiers tournent une vidéo de ce type. En décembre 2021, le petit clip de près d’une minute mettait en scène cinq véhicules qui marquaient, à l’aide de leurs feux, le rythme d’une musique de Noël.

«Afin de réaliser cette vidéo, l’ensemble du service a mis la main à la pâte.» Lieutenant Nicolas Millot, chargé de la communication du SIS

«Cette première vidéo a eu beaucoup de succès et de nombreuses personnes nous ont demandé si nous allions en refaire une cette année. Alors nous avons cherché une nouvelle idée et avons opté pour le sauvetage du Père Noël», relève le lieutenant Nicolas Millot, chargé de la communication du SIS.

Il précise que l’idée vient du marché de Noël de Montreux où un traîneau de Père Noël est suspendu à une tyrolienne.

Tyrolienne et tonne-pompe

«Afin de réaliser cette vidéo, l’ensemble du service a mis la main à la pâte, souligne-t-il. Nous avons fait appel au GRIMP, le Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux. Ces professionnels maîtrisent tous les travaux sur corde. Ils ont installé une tyrolienne au-dessus de la caserne.»

Quant au traîneau, il a été entièrement fabriqué à l’interne, à l’aide de matériaux de récupération. Et les cadeaux? «Ils ont été emballés par l’équipe logistique», glisse le lieutenant.

Reste une dernière inconnue à éclaircir: qui est le pompier qui a endossé le costume du Père Noël? Cette question un brin trop terre à terre interpelle Nicolas Millot. Il répond: «Est-ce que ce ne serait pas le vrai Père Noël qui commence sa tournée?»

