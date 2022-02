Identité visuelle du SIS – Les pompiers professionnels de Genève disposent désormais d’un site internet Cette carte de visite virtuelle sera accessible dès le mardi 22 février. Forme et contenu utiles à tous. Présentation. Thierry Mertenat

Présentation à la presse de la nouvelle identité visuelle des pompiers professionnels de Genève, dans les murs de la caserne des Bains, avant les réseaux sociaux. MAGALI GIRARDIN

Abo Ville et communes à Genève, les pompiers font enfin leur révolution Il y a les convois qui se forment, au départ de la caserne des pompiers, pour répondre à une grande alarme; il y aura désormais, à l’interne, une cellule dédiée dont la tâche consistera à restituer avec les moyens d’aujourd’hui cette activité de secours au service de la population genevoise. Les moyens sont ceux d’un site internet à soi, répondant à sa propre identité visuelle. Le SIS a enfin le sien. C’est que, depuis le 1er janvier, il a quitté le giron de la Ville de Genève. Il est passé «sous la gouvernance de l’entier des communes genevoises», rappelle le commandant Nicolas Schumacher.

La porte du web

Ce changement d’employeur le positionne, si l’on veut, comme une institution nouvelle sur le marché, sans pour autant toucher à la couleur des véhicules d’intervention ni au diamètre des tuyaux. «La première porte à ouvrir est celle du web», résume le lieutenant Nicolas Millot, chargé de la communication et des relations publiques du Groupement SIS.

La relève est avec lui. Elle vient du rang et n’a pas attendu pour intégrer l’une des trois cellules nouvellement créées: média, graphisme et réseaux sociaux. Au maniement de la lance s’ajoute celui, interactif, des onglets déroulant sur écran le contenu du site original qui sera mis en ligne le 22.02.2022 à 22 h 22. La date et l’heure sont faciles à mémoriser comme l’intitulé simplifié: sisge.ch, plus rapide à taper que n’importe quelle adresse municipale.

Messages de prévention

La presse était conviée, ce jeudi 17 février, dans l’auditorium de la caserne principale, à une première visite virtuelle du site réalisé. Il est à l’image de ses producteurs-animateurs: très professionnel. La clarté domine, on va à l’essentiel et les rubriques attendent d’être alimentées en conseils et messages de prévention, mais aussi – l’époque l’encourage – en images et en vidéos.

Le seront-elles en temps réel, dans le feu de l’action? «Non, répond le porte-parole. Nous ne communiquerons pas dans l’urgence, il n’y aura pas de «live», de pages ouvertes aux commentaires dans le vif d’une intervention.» C’est bien. Le rédacteur comme le photographe, détenteurs d’une carte de presse et aimant travailler la nuit, pourront continuer à exercer leur métier.

Valeur humaine

En partageant avec les professionnels de l’extinction et du sauvetage cette règle qui fait le respect mutuel: «L’exactitude prévaut sur la rapidité.» En saluant à sa juste valeur humaine le slogan adopté par le Service d’incendie et de secours de Genève: «La victime au centre de tout en tout temps.» À l’ouverture du site, c’est la phrase qui se lit avant les autres.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.