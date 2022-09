Fait divers – Les pompiers interviennent à Chêne-Bougeries pour un incendie de cuisine Le sinistre a pris au 6, chemin du Vieux-Pont, ce dimanche en début de soirée. Il est maîtrisé. Les locataires ont pu quitter les lieux à temps. Thierry Mertenat

Le feu a pris dans l’espace domestique d’une vieille bâtisse aux espaces étriqués. DR

Commune de Chêne-Bougeries, dans sa partie historique. Un premier goulet, bien connu; puis un deuxième, quand on part sur la droite. Là, des maisons anciennes, imbriquées les unes dans les autres.

Décor d’un autre âge mais cuisine d’aujourd’hui. Le feu a pris dans cet espace domestique, au 6, chemin du Vieux-Pont. Les véhicules de pompiers s’enfilent dans la ruelle, peu après 18 heures, ce dimanche 11 septembre. Les hommes du SIS qui en descendent finissent à pied et investissent la maison en grimpant quatre à quatre les marches d’un escalier très raide.

Les deux locataires sont parvenus à quitter les lieux à temps. L’extinction est rapide, mais tout le reste nécessite de ne pas se précipiter. «Dégarnissage en règle, raconte le lieutenant-colonel Frédéric Jaques. On doit s’assurer qu’il n’y a pas de foyer caché, au risque de voir le sinistre reprendre et s’étendre à d’autres bâtisses, car elles sont vraiment collées les unes aux autres, les murs se composent de plâtre et de lattes en bois. De plus, un escalier en colimaçon conduit à la pièce de vie située sous les combles.»

Police et pompiers étaient sur place sitôt après le déclenchement de l’alarme, en tout début de soirée. DR

Douze sapeurs du SIS aux affaires, épaulés par cinq volontaires de la commune voisine de Chêne-Bourg, venus en renfort. Il y a du travail pour tout le monde, et cela dure ainsi depuis plus de quarante-huit heures. Le pont du Jeûne genevois a vidé Genève, mais les pompiers sont partout.

La veille au soir, ils sont allés éteindre un autre départ de feu dans un appartement du 27, avenue du Lignon. Aucun blessé là non plus, mais la recherche des cinq chats signalés par les locataires a pris du temps. L’un est décédé sur place, les autres ont été sauvés et acheminés au cabinet vétérinaire de Carl-Vogt. Au final, plus de 30 interventions en vingt-quatre heures, selon le décompte transmis à notre confrère de «20 minutes» par l’officier de presse du SIS, Nicolas Millot.

