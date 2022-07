Les instruments dingos (2/7) – Les polyphonies du percuphone L’extraordinaire machine de Patrice Moullet joue des rouages, des cordes et des tiges dans un grand tournoiement musical. Fabrice Gottraux

Vue en contre-plongée sur le percuphone, invention du musicien français Patrice Moullet DR

Tout avait commencé dans les années 70 avec un jouet d’enfant, une poulie de Meccano. Judicieusement installée sur le corps oblong d’une guitare improvisée, guère plus qu’une planche aménagée, le rouage métallique se mettait à tourner automatiquement, sans plus s’arrêter, appliquant des coups répétés sur les cordes tendues, comme on frappe une peau de tambour ou le bois d’un balafon. Le percuphone était né.

Les instruments dingos Le yaybahar, un pont vers l’espace De son concepteur Patrice Moullet, on retient ce rôle dans un film de Godard. «Les Carabiniers». Surtout, ce Parisien né en 1946 s’est formé à la guitare classique. Une carrière qu’il abandonnera rapidement pour fonder le groupe Alpes avec la chanteuse Catherine Ribeiro. Expérimental, dans la traîne du psychédélisme, voilà pour le contexte.

L’orchestre – qui deviendra collectif – existe toujours et sert de base arrière aux inventions de Patrice Moullet. Ainsi de son percuphone, parmi d’autres machines de son cru, dont l’omni – pour «objet musical non identifié» – évoquant une carapace géante couverte de plaques colorées, autant de touches déclenchant chacune un sample.

Quant au percuphone, son allure a évolué au gré des trouvailles – cinquante versions et quelques à ce jour. L’analogique a laissé place au numérique. Désormais, ce sont des lamelles qui viennent frapper non plus des cordes, mais des tiges. Plusieurs claviers disposés sur les bordures de l’appareil dirigent le jeu de main d’homme, tandis que des capteurs transmettent les vibrations qui, à leur tour, déclenchent une variété infinie de sons synthétiques.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.