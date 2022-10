Drame de la petite Lola – Les politiques s’écharpent, quand la famille demande la paix À la faveur du meurtre effroyable de la petite Lola, le gouvernement écarte les questions dérangeantes et Eric Zemmour organise à grand bruit son retour. Alain Rebetez - Paris

Devant le collège Georges-Brassens, quelques bouquets et messages à la mémoire de la petite Lola, 12 ans, violée et tuée en plein après-midi, vendredi dernier. Geoffroy Van der Hasselt/AFP

Une semaine après le drame, les gens continuent toujours d’apporter des bouquets de fleurs. Il y en a devant le collège Georges-Brassens que fréquentait Lola, il y en a rue d’Hautpoul là, où son corps a été découvert, il y en a surtout au 119 de la rue Manin, l’entrée de la résidence où la fillette de 12 ans habitait. On est dans un rayon de 200 mètres, le commissariat d’arrondissement est à côté, les rues commerçantes et paisibles… Difficile d’imaginer quartier plus rassurant. Ce funeste vendredi, Lola est sortie de l’école à 15 h, elle est arrivée à son immeuble un quart d’heure plus tard et a suivi une jeune femme dans un appartement de la résidence. Elle a été violée et étouffée en plein après-midi, les voisins n’ont rien entendu.